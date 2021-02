Pochi vigili, chiuse le scuole di Ischia per la vaccinazione dei docenti. Sospeso il mercato di sabato

Il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, ha firmato l’ordinanza sindacale numero 27 con la quale dispone la chiusura delle scuole sul territorio del comune di Ischia e impone la sospensione della fiera mercatale che in programma per il prossimo sabato 27 febbraio.

Come vi abbiamo annunciato, venerdì 26 e sabato 27, presso il Telese di Ischia si terrà la campagna vaccinale dedicata al personale della scuola dell’isola di Ischia. 814 docenti o personale ATA che dovranno recarsi presso l’istituto Alberghiero per sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19.

Un afflusso di auto e di persone per le quali è necessario predisporre una diversa mobilità sul territorio. Senza voler entrare nel merito della scelta della location, forse era meglio attrezzare il Palazzetto dello Sport e allargare la modulazione degli ingressi considerando anche la domenica, la decisione di Ferrandino è ragionevole.

Il sindaco, però, ha preso atto della nota prot. 7207 del 24.02.2021 con la quale il Comandante della Polizia Municipale di Ischia ha rappresentato – per gli stessi giorni la impossibilità di garantire la presenza di personale della Polizia Municipale presso gli istituti scolastici – all’inizio ed alla fine delle lezioni in presenza attesa la necessità di presidiare l’area di sosta di Via Fondo Bosso che sarà funzionale allo svolgimento della campagna vaccinale presso l’istituto Vincenzo Telese nei giorni del 26 e 27 febbraio 2021, anche in considerazione della necessità di continuare ad assicurare la vigilanza nei pressi del presidio sanitario San Giovan Giuseppe della Croce dove è in corso di svolgimento la somministrazione dei vaccini per gli anziani secondo le disposizioni sanitarie vigenti, rilevando altresì che per la stessa data del 27 Febbraio 2021 è previsto presso l’area di sosta di Via Fondo Bosso lo svolgimento della fiera mercatale di fine mese dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Il sindaco, nel merito, ha disposto la sospensione della fiera mercatale per l’intera giornata del 27 Febbraio 2021 con rinvio ad altra data non coincidente con lo svolgimento della campagna vaccinale.