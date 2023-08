Pnrr, Schlein “Dieci mesi per le modifiche, Parlamento esautorato”

ROMA (ITALPRESS) – “Ci avete fatto attendere per 10 mesi queste modifiche di cui parlate da un anno. Il Parlamento è stato esautorato: non basta una comunicazione d’ufficio come quella odierna quando invece la governance prevede, in caso di modifiche, una discussione e il voto di indirizzo preventivo delle Camere”. Lo ha detto la segretaria del PD, Elly Schlein, intervenendo in Aula alla Camera in risposta alle comunicazioni del ministro Fitto sul Pnrr. “Abbiamo perso già un anno per queste modifiche che ancora vanno negoziate con la Commissione europea”, ha aggiunto. Poi, un invito al governo: “Prendete atto delle difficoltà che avete, lavoriamo insieme ed evitiamo questi tagli, per non perdere questa occasione storica e irripetibile per il nostro Paese”. Questa missione “non appartiene a questo governo nè a quelli precedenti, ma appartiene a tutto il sistema Paese: tifiamo e tiferemo sempre per l’Italia è per l’Europa”, ha ribadito. “Vogliamo metterci alla stanga, come dice il presidente Mattarella. A voi la possibilità di mettervi finalmente in ascolto con umiltà delle preoccupazioni dei sindaci, delle regioni, delle categorie economiche, delle parti sociali e delle opposizioni”, ha concluso.

