PNRR & Sanità. Risposta di comunità per le isole

Gaetano Di Meglio | Bisogna guardare avanti e avere un po’ di speranza. Se tutto va come dicono, e noi per ora incrociamo le dita considerato che ci troviamo in Italia, entro il 2026 in Campania ci saranno 172 case di comunità e, di queste una base a Procida e una “HUB” sull’isola d’Ischia.

E’ questa la vision della sanità regione che prova a rispondere con la tecnlogia alle croniche carenze territoriali e prova ad avvicinarsi, ancora di più, all’utente.

Come sempre i progetti sono tutti belli e, prima di vederli trasformati in servizi efficienti (da sottolineare l’aggettivo) dovrà passare ancora un po’ di tempo ma la tappa ischitana della Winter School di Motore Sanità è stata l’occasione per presentare il progetto e fare il punto della situazione tra i sindaci e i responsabili della due giorni che ha Napoli vede la presenza del gotha di tutta la sanità nazionale.

Il progetto in breve. La Regione Campania ha presentato nell’ambito della misura M6 del PNRR il progetto per 172 case comunità sul territorio e, come detto, con una destinata a Procida e una ad Ischia. Il progetto è molto ambizioso: in pratica la Regione vuole creare un centro diurno (dalle 8.00 alle 20.00) dove l’utente può trovare il medico di medicina generale, il pediatra di base e alcuni specialisti. Una “sorta” di guardia medica anche di giorno. Nonostante il target sia molto ambizioso, sembra ci siano tutte le carte in regole per vederlo realizzato.

Sull’isola d’Ischia, nonostante sia ancora in fase progettuale, è stata già prevista un’iniziativa destinata ai disturbi mentali in considerazione del dato molto elevato di pazienti con sindrome depressive e molta attenzione è dedicata al sempre più elevato numero di ragazze in età adolescenziale che dopo il covid presenta disturbi al comportamenti alimentari e parliamo di bulimia e anoressia.

Con il dottor Pietro Buono, numero 3 della sanità in Campania, consigliere comunale di Barano d’Ischia e medico sempre molto attento, proviamo a capirne di più.

Le isole hanno un ruolo speciale nell’ambito delle zone disagiate e dome sempre, la necessità di avere delle attenzioni particolari. Con l’il nuovo PNRR è prevista la realizzazione sulle isole di Ischia e di Procida di due “casa della comunità”.

Che cos’è una casa di comunità? E’ la massima espressione del nuovo PNNR ed è la risposta all’esigenza di garantire un’assistenza di prossimità, ovvero un’assistenza più vicina al cittadino e quindi un’implementazione delle attività del territorio.

Che cosa per noi un attività territoriale?

E’ quella rappresentata e realizzata dai medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e che sarà concentrata nelle case di comunità, dalle 8 di mattina alle 8 di sera. Ma non è solo assistenza primaria ma grazie al progetto nazionale e della Regione abbiamo previsto anche la presenza degli specialisti ambulatoriali, di un punto prelievo e di tutta una serie di attività socio-sanitarie delle quali, purtroppo, siamo carenti da molto tempo sia come Regione sia come strutture territoriali periferiche.

Cosa ci sarà nelle case di comunità?

Oltre alla presenza dei medici, su tutto ci sarà la tecnologia con telemedicina che si implementerà parallelamente a questi nuovi servizi assistenziali. Avremo sia la tele-visita, praticamente la visita distanza, avremo il teleconsulto, ovvero la possibilità di dialogo tra due medici e ancora in alcune prestazioni anche il monitoraggio e l’assistenza a distanza. Si prevede, inoltre, anche la riabilitazione a distanza. Ovvero un processo attraverso il quale i pazienti potranno stare a casa e fare gli esercizi delle varie attività riabilitative.

Tutto questo è chiaro – continua Buono – favorirà la ripresa di molte attività nelle zone disagiate dove ormai la presenza dei medici, così come la parte infermieristica e le OSS, è in evidente sofferenza.»

Una misura adatta alle isole?

“Per le esigenze delle isole che, tra l’altro conosciamo bene, avere un 30% di sanità a distanza potrebbe aiutarci in ogni senso. Si pensi solo alla possibilità di un confronto immediato con i centri di riferimento regionale e le strutture specialistiche così come si sta facendo, ad esempio, al Pascale per la rete oncologica e per la multidisciplinarietà”

Dottore, al netto di tutte le esigenze logistiche e non solo della nostra sanità, quali sono gli aspetti medici che più la preoccupano rispetto alle popolazioni delle isole?

“Partiamo da ciò che abbiamo. Su tutti i problemi – non ha dubbi Buono -, oltre al diabete che influisce sulla vita di molti cittadini e, in modo particolare, abbiamo ad Ischia anche la possibilità di avere un centro dedicato grazie per una legge regionale che l’ha previsto nel 2016, dobbiamo far fronte anche molti problemi che si affrontano con la rete per la neuropsichiatria infantile. Non parlo solo di autismo ma anche di disturbi del comportamento alimentare che, in questo momento, hanno un incidenza che per l’isola d’Ischia è troppo elevata. Subito dopo dobbiamo fare i conti con i suicidi e ancora con disturbi mentali. Sappiamo, infatti, che le isole hanno una tendenza ai fenomeni depressivi e di suicidio e per questo abbuiamo previsto un centro diurno per la semiresidenzialità e un gruppo di neuropsichiatria che anche in questo momento col dottore Arcamone sta facendo un brillante lavoro».

Dottore, siamo realisti. Tutto questo è realizzabile? Quando lo vedremo

«Il 7 marzo scorso il RUP del Progetto ha confermato la presentazione sulla piattaforma nazionale di tutto quello che è stato richiesto. Noi siamo più che fiduciosi che venga accolto e che le procedure scelte per la realizzazione del PNRR ci possano dare le risposte che vogliamo. Da parte nostra, come sempre d’altronde, c’è tutta la voglia e la determinazione nel completare e rispettare il crono programma. Speriamo solo di non essere fermati da fattori esterni e mondiali ai quali, però, è difficile dare una dimensione temporale e non solo.”