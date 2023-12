Pnrr, per Enzo arriva un altro funzioario junior “gratis”

Ugo De Rosa | Il Comune d’Ischia si avvale ancora una volta di una assunzione “gratuita” di un funzionario di particolare specializzazione in rendicontazione e controllo per l’attuazione dei progetti del Pnrr.

Come spiegato nell’avviso pubblicato dal rup arch. Consiglia Baldino, stavolta si tratta di un funzionario con profilo junior.

La normativa approvata prevede che le Amministrazioni «possono avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi» e che detti incarichi possono essere conferiti per la durata massima di 36 mesi. Destinando appunto appositi fondi per coprire le spese.

L’Agenzia per la Coesione Territoriale ha individuato le Amministrazioni nelle quali risultava non completa la copertura dei posti per i profili indicati assegnando le relative risorse. E al Comune d’Ischia è stato assegnato un importo di 105.533,41 euro. Il relativo regolamento stabilisce un compenso giornaliero per i profili junior di 150 euro. Certamente non bruscolini…

A questo punto il rup Baldino, «accertata l’assenza di figure professionali con competenze adeguate a far fronte alle esigenze», ha ritenuto di avvalersi della facoltà di assunzione prevista con costo interamente a carico delle risorse del Programma di Azione e Coesione Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale.

L’assunzione è prevista per un periodo massimo di 29 mesi, dunque per un periodo superiore ai due anni.

L’avviso pubblico per la selezione comparativa per il conferimento di incarico di lavoro di natura autonoma contiene anche l’indicazione generale delle competenze richieste, «in materia di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi, nonché alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi ivi compreso il supporto ai processi di rendicontazione richiesti dai diversi soggetti finanziatori, anche attraverso l’introduzione di sistemi gestionali più efficaci e flessibili tra le amministrazioni e i propri fornitori, con esperienza lavorativa fino a tre anni. L’esperienza è riferita agli anni di attività professionale presso la P.A. o privati, nonché libera professione».

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 10:00 del 22 dicembre.

La verifica dei requisiti e la valutazione delle candidature verrà effettuata da una apposita Commissione, che procederà alla valutazione dei titoli e del curriculum vitae e a un colloquio individuale per valutare le competenze ed esperienze, nonché l’attitudine del candidato.

Un ulteriore colloquio porterà poi alla redazione della graduatoria finale di merito, la cui durata è prevista in 18 mesi salvo proroghe.

In “soldoni”, il compenso lordo per il funzionario junior ammonterà a massimo 38.366,23 euro lordi annui per il periodo dal 1mo al 24mo mese, e a 28.800, dal 25mo al 32mo mese.

A breve dunque al Comune d’Ischia arriverà un nuovo funzionario senza alcuna spesa per l’Ente amministrato da Enzo Ferrandino.