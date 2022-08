Pnrr, oltre 2 milioni per l’innovazione delle scuole isolane: classi e laboratori innovativi

Pnrr nelle scuole, ovvero la trasformazione delle classi in ambienti di apprendimento innovativi e al passo con i tempi. E degli oltre due miliardi stanziati, oltre 2 milioni, per l’esattezza 2.141.578.91 euro sono stati assegnati alle scuole delle isole di Ischia e Procida. Una importante notizia per il nostro mondo della scuola, che consentirà di rendere le “classi del domani” in grado di rispondere alle esigenze di alunni e studenti, garantendo loro una preparazione specifica anche per quelle professioni digitali che nel futuro garantiranno sicuramente migliori opportunità nel mercato del lavoro.

Il dettaglio dei finanziamenti

FORIO IC 1 ISTITUTO COMPRENSIVO 223.081,14 euro; FORIO I.C. 2 DON V. AVALLONE 117.624,60; ISCHIA 1 93.288,48; ISCHIA 2 129.792,66; GIOVANNI SCOTTI 121.680,62; I.C. S. ANNA BALDINO 105.456,54; BARANO D’ISCHIA – CIRCOLO DIDATTICO. 89.232,45; I.C. V. MENNELLA 89.232,45; I.C. IBSEN 113.568,58.

Per quanto riguarda gli istituti superiori: I.I.S.S. CRISTOFARO MENNELLA 146.016,74 euro; LICEO STATALE – ISCHIA 247.417,26; I.P.S. “V. TELESE” ISCHIA 186.576,95; I.T E.MATTEI-CASAMICCIOLA- 166.296,85; PROCIDA ITN CARACCIOLO IM.G DA PROCIDA 137.904,70; PROCIDA CAPRARO 174.408,89.

Forio 1, bottino grosso

Da questo riparto dei fondi balzano agli occhi i 223.081,14 euro assegnati all’Istituto Comprensivo Forio 1, l’importo più alto conferito al segmento della scuola primaria sull’isola d’Ischia. Un risultato che è solo l’ultimo frutto dell’impegno di Chiara Conti, che consentirà di completare e trasformare Forio 1 in una scuola di eccellenza e aggiornata alle esigenze dei tempi.

IL PIANO SCUOLA 4.0

Tutti questi finanziamenti rientrano nel Piano Scuola 4.0, ovvero un programma di innovazione didattica per avere lezioni più interattive e studentesse e studenti più coinvolti. Come detto è previsto uno stanziamento di 2,1 miliardi di euro per trasformare 100.000 classi tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento e creare laboratori per le professioni digitali del futuro negli istituti scolastici del secondo ciclo.

Spazi di apprendimento flessibili e tecnologici per favorire la collaborazione e l’inclusione. In tutte le scuole italiane e in linea con le esigenze di crescita di bambini e ragazzi.

Piano Scuola 4.0

Come è noto il Piano Scuola 4.0 è stato adottato con il decreto ministeriale 161/22 e prevede due interventi: Next Generation Classrooms e Next Generation Labs. L’azione “Next Generation Classrooms” ha l’obiettivo di trasformare almeno 100.000 aule delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, in ambienti innovativi di apprendimento. L’azione “Next Generation Labs” ha la finalità di realizzare laboratori per le professioni digitali del futuro nelle scuole secondarie di secondo grado, dotandole di spazi e di attrezzature digitali avanzate per l’apprendimento di competenze sulla base degli indirizzi di studio presenti nella scuola.