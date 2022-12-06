Pnrr, Mattarella “Riforme da completare, l’impegno europeo va onorato”

MILANO (ITALPRESS) – “I massicci finanziamenti erogati dalla Commissione europea sono destinati esattamente ad accelerare l’infrastrutturazione del Paese colmando i divari che ho prima ricordato, a partire da quello tra il Nord e il Meridione. Si registra un’ampia condivisione in ordine alla necessità di completare il programma di riforme e, per quanto riguarda gli investimenti, di considerare un’assoluta priorità gli obiettivi individuati dal Piano per far crescere l’economia all’insegna della sostenibilità e dell’uguaglianza. Dinanzi a sfide di questa portata è richiesto l’impegno convergente delle istituzioni e di tutte le forze politiche e sociali. Un impegno che abbiamo assunto in sede europea e che va, ovviamente, onorato”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Villa Reale di Monza, intervenendo alla giornata conclusiva de “L’Italia delle Regioni”. “L’Italia è, di gran lunga, il maggiore beneficiario di questo programma, nell’ambito del quale agli enti territoriali è assegnato un ruolo di alto rilievo. Nell’attuazione del Piano le Regioni sono chiamate a fornire un importante contributo” ha aggiunto.
– foto ufficio stampa Conferenza delle Regioni –
(ITALPRESS).
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