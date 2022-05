Pnrr, Irene cala un milione su Cavonera a Fontana

Grazie al Pnrr il Comune di Serrara Fontana programma interventi per oltre un milione di euro per l’area di Piazza Cavonera. Nella seduta consiliare dello scorso 31 marzo, infatti, era stato approvato lo schema di convenzione per la partecipazione, in forma associata, alla richiesta di finanziamento per “Progetti di Rigenerazione Urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale”.

Una forma, quella della partecipazione associata tra piccoli Enti locali, che fornisce maggiori chance di risultati e di accoglimento delle candidature ai contributi. La convenzione è stata sottoscritta con i Comuni di San Sebastiano al Vesuvio (capofila) e Massa di Somma.

Il progetto varato dall’Amministrazione di Irene Iacono prevede la realizzazione di lavori di riqualificazione e rigenerazione urbana della Piazza Cavonera e delle aree esterne al Polifunzionale in Piazza Arturo Trofa nella frazione di Fontana. L’importo complessivo del progetto come detto è sostanzioso ed ammonta appunto a 1 milione e 100 mila euro.

L’opera verrà inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e di tutti gli adempimenti necessari è stato incaricato il responsabile dell’Utc arch. Alessandro Vacca.

Una positiva occasione, se realizzata, per riqualificare l’intera area Cavonera-Polifunzionale.