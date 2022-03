PNRR, Enzo chiede oltre 3 milioni per le pinete e per la torre di Guevara | #pnrrischia

Ugo De Rosa | L’Amministrazione comunale di Ischia intende candidare ai finanziamenti del PNRR tre distinti progetti per la valorizzazione del verde pubblico. In tale ambito infatti il Ministero della cultura ha bandito l’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici. Sono quindi previsti interventi di restauro, manutenzione straordinaria, conservazione, messa in sicurezza e valorizzazione di parchi e giardini di interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico).

Gli investimenti sono finalizzati «a rigenerare e riqualificare i parchi e i giardini italiani di interesse culturale, elevandone gli standard di gestione, manutenzione, sicurezza e accoglienza, nonché ad assicurarne la migliore conservazione nel tempo, in un’ottica di sostenibilità e resilienza; a rafforzare l’identità dei luoghi, migliorare la qualità paesaggistica, la qualità della vita e il benessere psicofisico dei cittadini e a creare nuovi poli e modalità di fruizione culturale e turistica, contribuendo a generare positive ricadute sullo sviluppo economico del territorio di riferimento e sull’occupazione, con particolare riguardo per quella giovanile; a contribuire al rafforzamento dei valori ambientali che il PNRR ha scelto come guida, favorendo lo sviluppo di quelle funzioni che hanno dirette e positive ricadute ambientali (riduzione dell’inquinamento ambientale, regolazione del microclima, generazione di ossigeno, tutela della biodiversità, etc.) e concorrendo, con le intrinseche caratteristiche dei parchi e giardini e con le attività educative che vi si svolgono, a diffondere una rinnovata sensibilità ambientale e paesaggistica; a far sì che i giardini e parchi storici costituiscano una risorsa in termini di conoscenze scientifiche, tecniche, botaniche e ambientali sviluppate, sperimentate e sedimentate nei secoli».

Gli interventi finanziabili riguardano sia l’ambito strettamente connesso alla vegetazione che quelli architettonici, di impiantistica, di sicurezza e accessibilità e di valorizzazione e comunicazione.

Ebbene, una opportunità colta al volo da Enzo Ferrandino. Nelle delibere di Giunta con cui vengono approvati i tre progetti e la candidatura per ottenere i finanziamenti, si rimarca infatti l’interesse ad intervenire in tale settore.

Il primo progetto redatto dall’Utc a cura dell’ing. Marco Minicucci a approvato dalla Giunta è denominato “Pineta Nenzi Bozzi – Il verde da vivere” e prevede un importo totale di 874.853,10 euro, di cui 535.963,33 per lavori. Rup è stato nominato l’arch. Consiglia Baldino.

Il secondo progetto, redatto dall’Utc stavolta a cura dell’arch. Baldino, è quello denominato “I Giardini della Torre percorsi ed emozioni”: importo totale 1.094.611,04 euro, di cui 711.626,57 per lavori. Rup è stato nominato l’arch. Carmine Prevenzano.

Il terzo e ultimo progetto, redatto a cura dell’arch. Prevenzano, è denominato “Pineta degli Artisti: Innovare per conservare”. Importo totale 1.307.082.42 euro, di cui 883.326,19 per lavori. Rup l’ing. Marco Minicucci.

I tre progetti andranno ad integrare il programma triennale delle opere pubbliche.

In totale, dunque, Enzo chiede finanziamenti per oltre 3 milioni di euro per il verde ischitano.