Pnrr, Colao “Governo sta rispettando le tempistiche”

TORINO (ITALPRESS) – “Il Pnrr sta andando avanti. Abbiamo fatto la verifica con il Consiglio dei ministri, siamo a 18 obiettivi già raggiunti, 12 arrivano questa settimana e arriveremo a 45 come previsto per giugno. Quindi stiamo rispettando le tempistiche”. Così Vittorio Colao, ministro dellInnovazione tecnologica a margine della tappa torinese del tour Italiadomani sul Pnrr. “Ognuno sta cominciando a vedere che il Pnrr mette in moto il Paese. Sulle riforme siamo moderatamente soddisfatti perchè non si deve mai essere completamente soddisfatti”, ha aggiunto.

Foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).