Pneumatici Run Flat: convengono davvero?

Se siete terrorizzati dall’idea di forare o non ne volete sapere di sostituire le ruote della vostra macchina, sappiate che sul mercato esiste la soluzione adatta a voi. Gli pneumatici Run Flat, infatti, sono una particolare tipologia di gomma progettata per resistere alle forature abbastanza a lungo, da permettere di raggiungere il gommista più vicino. Se non ne conoscevate l’esistenza o siete curiosi di sapere come funzionano, il presente articolo vi aiuterà a vederci chiaro.

Le origini

Il desiderio di riuscire a produrre una ruota in grado di resistere alle forature, in realtà è vecchio almeno quanto l’invenzione degli pneumatici. Il primo brevetto che tenta di risolvere questo problema, infatti, è stato depositato nel 1930 dalla Michelin; era uno pneumatico composto all’ interno da una camera d’aria, che a sua volta conteneva un’altra ruota più piccola, ma completamente piena. Dopo questo primo tentativo, tutti i più importati marchi di ruote hanno iniziato a sperimentare soluzioni diverse, ma Le Run Flat come le conosciamo oggi sono nate intorno gli anni Ottanta, per opera della giapponese Bridgestone. Inizialmente furono pensate per aiutare le persone disabili in caso di foratura, infatti, essendo impossibilitate a effettuare la sostituzione, sono anche le categorie più esposte a questo tipo di danno. Tuttavia, la praticità di queste soluzioni iniziò ad essere ben presto sempre più apprezzata, fino a divenire rapidamente uno standard adatto a tutti. Infatti, la foratura di uno pneumatico di solito è un’inevitabile scocciatura che solitamente non ha molte conseguenze, però potrebbe diventare un fattore di rischio, soprattutto in presenza di condizioni climatiche e visive avverse.

A differenza dell’antesignana della Michelin, questo pneumatico risulta completamente cavo all’interno ed è caratterizzato da spalle laterali rinforzate. In caso di foratura queste riescono da sole a sostenere il peso dell’intera vettura e così permettono di percorrere un’ottantina di chilometri.

Le vetture dotate di queste tecnologie, quindi, hanno numerosi vantaggi: possono, infatti, aiutare in caso di bucatura, ed essendo sprovviste di ruota di scorta, permettono di recuperare spazio all’interno del portabagagli. Tuttavia, questi pneumatici richiedono delle tecniche di costruzione e di montaggio, che finiscono inevitabilmente per incidere sul costo di prodotto e montaggio, si parla di almeno il 20/30% in più. Inoltre, una volta forate non possono essere riparate, quindi devono essere necessariamente sostituiti.

Questi pneumatici richiedono anche dei cerchioni specifici che, assicurano il giusto comportamento della ruota in caso di foratura. I cerchi in questione devono infatti essere dotati di Extended Hump (EH) o di Extended Hump+ (EH+), ovvero risalti speciali che servono a non far muovere il tallone della ruota. Inoltre, questi cerchi devono essere capaci di sopportare il peso della vettura, al netto di tutte le vibrazioni che ci possono essere quando la ruota è bucata.

Se state pensando si sostituire i penumatici della vostra auto con quelli Run Fat, tuttavia, conviene prestare molta attenzione, poiché la sola sostituzione dei cerchioni non basta per garantirne la piena funzionalità. Questi dispositivi, infatti, necessitano che la vettura che li ospita sia costruita con diverse soluzioni progettuali, in assenza delle quali, potrebbero insorgere problemi meccanici anche gravi. Le vibrazioni dovute alla maggiore rigidità degli pneumatici necessitano di sospensioni particolari; inoltre, tutte le vetture che montano questi dispositivi sono anche in grado di leggere la pressione delle ruote.

