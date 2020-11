PMLI: ”Teniamo alta la grande bandiera rossa di Engels a 200 anni dalla nascita del grande maestro del proletariato”

Gianni Vuoso* | Duecento anni fa, il 28 novembre 1820, nasceva Friedrich Engels, grande Maestro del proletariato internazionale, che spese interamente la sua vita, insieme a Marx, nell’epica lotta per la fondazione del socialismo scientifico.

Ancora, e tanto più oggi, c’è bisogno di Engels. Leggerlo e rileggerlo, studiarlo e ristudiarlo, è imprescindibile e di una importanza capitale per chi vuole condurre meglio la lotta di classe, abbattere il capitalismo e instaurare il socialismo. Come ha rilevato Lenin, “non si può comprendere il marxismo e non si può esporlo interamente senza tenere conto di tutte le opere di Engels” .

Per questo motivo, a nome della neonata Cellula ischitana del Partito, “Il Sol dell’Avvenir”, abbiamo cercato di ridurre ai momenti più salienti, l’importante Documento che l’Ufficio Politico del PMLI ha pubblicato il 7 novembre.

Lenin disse tra l’altro:

Marx e Engels hanno il grande merito storico mondiale di aver dimostrato, mediante l’analisi scientifica, che è inevitabile il crollo del capitalismo e il suo trapasso nel comunismo, dove non esisterà più lo sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo.

Engels era un vero portento nel lavoro, era altresì talmente modesto e umile che si annullava quasi in Marx. “Vicino a Marx – scrisse al vecchio amico J. Ph. Becker il 15 ottobre 1884 – non ero che il secondo violino” . Marx stava più in alto, vedeva più lontano, aveva una visione più larga e più rapida di tutti noi altri.

I principali insegnamenti di Engels

Engels e Marx costituiscono la concezione proletaria del mondo, nonché la base filosofica, teorica e scientifica del marxismo-leninismo-pensiero di Mao, i soli ad essere in grado di espugnare dalla nostra testa la concezione borghese del mondo, e con essa l’idealismo e la metafisica, e quindi renderci capaci di trasformare il mondo, oltre che noi stessi.

1) La concezione del mondo

Il materialismo dialettico è la concezione più rivoluzionaria mai apparsa nella storia perché il carattere rivoluzionario della dialettica anima il punto di vista materialistico, che tendenzialmente è progressivo e rinnovatore. Il materialismo presuppone spirito critico e atteggiamento aperto al nuovo, rifiuta il fideismo e il soggettivismo, lo stato di cose esistente e qualsiasi dogma, idea assoluta, speculazione oscurantista, nega l’esistenza di un qualsiasi destino e mondo trascendente, di istituzioni eterne e svincolate alle condizioni materiali della società.

Ed ancora, come affermato da Marx “non è la coscienza degli uomini che determina il loro essere sociale, ma è, al contrario, il loro essere sociale che determina la loro coscienza”. L’origine dello sfruttamento capitalistico sta nel plusvalore, cioè nell’“appropriazione di lavoro non pagato”. Questa illuminante scoperta di Marx ha svelato il carattere più nascosto del capitale, togliendo ai revisionisti e ai riformisti ogni argomentazione seria per fare accettare agli operai la collaborazione con i capitalisti.

2) Lo Stato

Fu dopo gli avvenimenti rivoluzionari del 1848-49 che Marx e Engels cominciarono ad avanzare la questione della distruzione della macchina statale borghese e della sua sostituzione con uno Stato radicalmente nuovo che definiscono dittatura del proletariato. Il pomeriggio del 24 febbraio 1848 quando a Parigi la monarchia di Luigi Filippo cadde sotto i colpi popolari Engels scriveva: “La nostra epoca, l’epoca della democrazia, sta andando in frantumi.”.

Tuttavia l’esperienza della Comune del 1871 fece compiere un salto di qualità alla dottrina dello Stato elaborata dai due fondatori del socialismo scientifico, perché non c’era mai stato prima un movimento proletario tanto grandioso e tanto avanzato da porre concretamente all’ordine del giorno la questione della dittatura del proletariato.

“Lo Stato non è che una macchina per l’oppressione di una classe da parte di un’altra, e ciò nella repubblica democratica non meno che nella monarchia”.

3) La violenza rivoluzionaria

Nei suoi scritti Engels ha sempre e chiaramente considerata necessaria e storicamente necessitata la violenza rivoluzionaria, senza la quale mai si potrebbe scardinare e vincere il sistema capitalista borghese. Ne “L’ideologia tedesca” afferma chiaramente: “Nella misura in cui il proletariato accoglierà elementi socialisti e comunisti, le stragi, le vendette e il furore della rivoluzione diminuiranno. Per i suoi principi, il comunismo è al di sopra del conflitto tra borghesia e proletariato, giustificandolo storicamente nel presente, non per il futuro; esso sopprime tale conflitto ma riconosce, finché permane il conflitto di classe, che l’ostilità del proletariato verso i suoi oppressori è una necessità e rappresenta la leva più importante del movimento operaio al suo inizio; ma va oltre tale ostilità, perché il comunismo è la causa di tutta l’umanità, non solo della classe operaia”.

4) La famiglia

Grazie all’opera “L’origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato” scritta da Engels nel 1884, Engels ci insegna che nel capitalismo la famiglia è uno strumento di oppressione delle masse femminili e chiarisce come la schiavitù e l’oppressione della donna nella famiglia e nella società non sono sempre esistite, ma che esse coincidono con l’avvento della famiglia monogamica: “La monogamia non appare in nessun modo, nella storia, come la riconciliazione di uomo e donna, e tanto meno come la forma più elevata di questa riconciliazione. Al contrario, essa appare come soggiogamento di un sesso da parte dell’altro.

Secondo Engels, in una lettera del 1885, “la vera uguaglianza tra uomo e donna potrà diventare una realtà, ne sono convinto, solo quando lo sfruttamento di entrambi da parte del capitale sarà abolito e il lavoro privato in casa sarà trasformato in un’attività pubblica”.

“Al giorno d’oggi l’uomo, nella grande maggioranza dei casi, deve essere colui che guadagna, che alimenta la famiglia, per lo meno nelle classi abbienti; il che gli dà una posizione di comando che non ha bisogno di alcun privilegio giuridico straordinario. Nella famiglia egli è il borghese, la donna rappresenta il proletario. “.

5) La situazione in Italia

Insieme a Marx, Engels ebbe sempre a cuore le sorti del proletariato italiano e un legame speciale lo univa al nostro Paese.

In particolare Engels esortava il proletariato italiano a non farsi illusioni sull’alleanza con la borghesia. Dal 1871, come Segretario corrispondente per l’Italia nel Consiglio generale della I Internazionale, Engels si dedicò con particolare sollecitudine alla situazione italiana. A questo scopo dovette battersi strenuamente contro l’opportunismo di destra dei mazziniani e di “sinistra” degli anarchici bakuniniani.

“Dopo la vittoria comune – scrive Engels a riguardo – potrebbe esserci offerto qualche seggio nel nuovo governo, ma sempre nella minoranza. QUESTO È IL PERICOLO PIÙ GRANDE. Ora sappiamo che i suoi timori erano più che fondati, tanto che il PSI di Turati divenne un partito riformista e tradì la causa del socialismo, così come accadrà al PCI revisionista di Gramsci e Togliatti. C’è voluta la nascita del PMLI nel 1977, affinché si realizzasse finalmente in Italia l’obiettivo per cui si era battuto così tenacemente Engels, “Il proletariato non può conquistare il potere politico, l’unica porta per entrare nella nuova società, è una rivoluzione violenta.”.

6) Il socialismo

“Negli ‘Abbozzi’ – secondo le parole di Marx, – erano già formulati alcuni principi generali del socialismo scientifico”. Le acquisizioni scientifiche di questo lavoro furono condizionate dal fatto che ai problemi dell’economia politica Engels si accostò da un punto di vista conseguentemente dialettico e comunista. Qui figura la tesi fondamentale della necessità di distruggere la proprietà privata. E, con la distruzione della proprietà privata, scompaiono la contrapposizione degli interessi e la concorrenza. Al posto della concorrenza, come lotta di interessi contrapposti, si avrà la concorrenza più autentica, vale a dire l’emulazione. Per la prima volta in Engels appare qui il principio dell’infinito sviluppo in avvenire delle forze produttive: “La forza produttiva che si trova a disposizione dell’umanità è illimitata”. La concezione materialistica della storia e la rivelazione del segreto della produzione capitalistica mediante il plusvalore, le dobbiamo a Marx. Con queste due grandi scoperte il socialismo è diventato una scienza che ora occorre anzitutto elaborare ulteriormente in tutti i suoi particolari e nessi.”

Per trasformare il socialismo in una scienza era stato dunque necessario situarlo su di un terreno reale, in che cosa risiede la specifica distinzione del socialismo scientifico da quello utopistico? In primo luogo, la base teorica del socialismo scientifico sono: 1) il metodo dialettico, 2) la concezione materialistica della storia, e 3) la teoria del plusvalore. In secondo luogo, il socialismo scientifico è l’espressione teorica del movimento proletario, cioè esso esprime gli interessi del moderno proletariato industriale.

In terzo luogo, il socialismo scientifico è il prodotto specifico dell’epoca della grande industria, dato che in ogni altra epoca in cui non fossero ancora maturate le oggettive premesse materiali della trasformazione socialista della società esso sarebbe stato impossibile.

Agli inizi del 1894, il socialista italiano Giuseppe Canepa si rivolse a Engels con la richiesta di formulare in due parole l’idea principale della futura nuova era. E, nella sua lettera di risposta del 9 gennaio 1894, Engels scrive: “Formulare in poche parole l’idea della futura nuova era senza cadere nell’utopismo e in una vuota fraseologia è compito quasi irrealizzabile… Io non ho trovato niente di più adatto che la seguente frase del ‘Manifesto comunista’…: ‘Al posto della vecchia società borghese con le sue classi e contrapposizioni di classe si avrà una associazione in cui il libero sviluppo di ognuno sarà condizione del libero sviluppo di tutti'”.

Applichiamo gli insegnamenti di Engels

È grazie alla vita e all’opera di Engels, ai suoi insegnamenti, che i marxisti-leninisti possono apprendere le basi del materialismo dialettico e del materialismo storico, le nuove generazioni cominceranno a capovolgere le idee e le concezioni che la borghesia ha inoculato loro fin dai primi anni di vita attraverso la società, la famiglia, la scuola e l’intera sovrastruttura borghese, mentre le generazioni più anziane fortificheranno le loro convinzioni e si libereranno delle incrostazioni che inevitabilmente il tempo deposita nei loro cervelli e che devono periodicamente rimuovere attraverso lo studio.

Per questo, abbiamo lanciato tramite “Il Bolscevico” una campagna di studio sul materialismo dialettico e sul materialismo storico, convinti che se non ci ripuliremo la mente da ogni influenza della concezione del mondo borghese e non acquisiremo stabilmente la concezione del mondo proletaria, non è possibile pensare, vedere e valutare le cose, le contraddizioni e gli avvenimenti del mondo che ci circonda e agire in maniera scientifica, di classe e rivoluzionaria.

Per noi Engels è vivo, perché vivi e attuali sono i suoi insegnamenti. In Italia continuano a vivere nel Partito marxista-leninista italiano.

*Segretario della neonata Cellula ischitana del PMLI “Il Sol dell’Avvenire”, che ha curato la riduzione del documento, la cui lettura integrale è possibile collegandosi a il bolscevico e su www.pmli.it