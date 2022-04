Plusvalenze? Si può! | #4WD

Nulla di fatto: il processo sulle plusvalenze nel mondo del calcio italiano si è chiuso, per adesso, con un proscioglimento generale, in barba alle richieste del procuratore federale, in particolare contro i vertici di Juventus e Napoli per i quali era stata richiesta anche un’inibizione di oltre un anno. Le motivazioni? Non si conoscono, ma è evidente che il teorema accusatorio contro i diretti interessati era tutt’altro che fondato sulla roccia. E’ bastato porre in evidenza quanto non possa essere oggettivizzato il criterio valutativo di un calciatore rispetto ad un altro per orientare la Corte verso il più classico dei “liberi tutti”.

Eccoci, quindi, a meno di un più che improbabile capovolgimento della sentenza nei successivi gradi di giudizio sportivo, dinanzi all’ennesimo scivolone di chi dovrebbe far rispettare le regole e invece, anche al cospetto di situazioni la cui credibilità sfociava agevolmente nel ridicolo assoluto, ha dovuto -come amo dire- “piegare a libretto” e cedere il passo allo strapotere delle società calcistiche di rango, che d’ora in avanti si sentiranno probabilmente ancor più libere di ritoccare i propri bilanci con il sistema-tarocco delle plusvalenze; quelle, cioè, che giudicano ad libitum il valore di un atleta rispetto ad un altro, combinandone spesso la cessione o l’acquisto con un giro di ulteriori cartellini spesso fin troppo facili da scomparire nel panorama pallonaro di casa nostra o in quello estero le cui porte vengono spalancate da altre società compiacenti.

Cosa ne penso? Niente di più e niente di meno di quanto ho già scritto in passato, rispetto al disincanto totale con cui bisogna ormai coltivare la propria passione sportiva. Il calcio toto corde è finito da troppo tempo, al pari della categoria dei presidenti-tifosi e filantropi stile Moratti. Oggi quel mondo è abitato da imprenditori e interessi diametralmente opposti a quelli a cui un supporter di quelli genuini legittimamente aspira e che volano troppo più alto delle nostre stesse teste.