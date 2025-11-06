Plesso “Sanseverino”, dopo l’impasse si riparte. Approvata la variante all’intervento post sisma

Ad aprile 2024 il Comune di Casamicciola aveva finalmente aggiudicato i lavori di “Miglioramento/adeguamento sismico e adeguamento funzionale del plesso scolastico Sanseverino con abbattimento e ricostruzione”. Uno degli interventi urgenti post sisma che attendeva dal 2017, dell’importo di quasi 2 milioni di euro finanziati dal Commissario Legnini.

Il rup, l’allora responsabile dell’Area Tecnica ing. Gaetano Grasso, dopo lo svolgimento della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando con il criterio del prezzo più basso, aveva infine aggiudicato la gara alla impresa “Mostrad” di Casoria, per l’importo contrattuale di 1.395.746,20 oltre Iva. Anche l’iter della procedura era stato piuttosto complesso.

Sta di fatto che anche dopo l’aggiudicazione si sono susseguiti ritardi e infine, come è orma “tradizione”, si è resa necessaria l’immancabile variante.

La determina ora adottata dalla attuale responsabile dell’Area V – Tecnica arch. Simona Rubino traccia una precisa “cronologia”. I lavori erano stati consegnati il 29 aprile 2024 e sospesi il 14 giugno per la necessità di effettuare la bonifica amianto. Operazioni che si erano concluse solo a fine anno, tanto che il 16 dicembre il direttore dei lavori aveva disposto la ripresa. Ma a fine marzo di quest’anno c’è stata una nuova sospensione. A metà aprile è iniziato lo “scambio” tra rup, impresa e direttore dei lavori della perizia di variante, conclusosi dopo l’integrazione solo a luglio.

La variante comporterà un costo aggiuntivo di oltre 70mila euro e il Comune l’ha dunque trasmessa alla Struttura Commissariale, che pure ha richiesto integrazioni e chiarimenti. A settembre è arrivata la relazione istruttoria della Struttura Commissariale, dalla quale emerge che «le modifiche al progetto originario che comportano la concessione di un ulteriore importo di euro 71.716,10, siano ammissibili dal punto di vista tecnico, fatte salve le superiori valutazioni del Commissario Straordinario in merito alla copertura finanziaria». Solo con il decreto del 14 ottobre scorso Legnini ha disposto la concessione dell’ulteriore importo di 71.716,10 euro.

Il quadro economico “variato” presenta un importo totale di 1.998.968,90 euro, mentre quello post aggiudicazione si fermava a 1.927.252,80 euro.

Ora la Rubino, «al fine di riprendere con urgenza l’esecuzione dei lavori», ha provveduto ad approvare in via tecnica la variante.

Ad oltre otto anni dal terremoto, al plesso “Sanseverino” si riprenderà a lavorare per restituire – non si sa quando – la scuola agli alunni e nella speranza che non si verifichino ulteriori impasse.