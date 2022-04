Play off, San Marzano-Ischia ad Angri. Play-Out: Real Forio-S.Antonio Abate si gioca sabato

Si è fatto attendere ma alla fine è arrivato. Alle 21.35 di ieri il Comitato Campano ha diramato le decisioni in vista dei play-off e dei play-out. Real Forio-S.Antonio Abate si gioca sabato 30 aprile al “Calise” con inizio alle 16.00. La notizia, ufficiosa per tutto il pomeriggio, è stata ufficializzata in serata. Dunque niente slittamento al 7 maggio come si era paventato la scorsa settimana.

PLAY-OFF: PRIMO TURNO: Sabato 30 aprile 2022 – ore 16.30

1ª contro 8ª SAN MARZANO-ISCHIA CALCIO (16.00 P. Novi – ANGRI)

2ª contro 7ª SAVOIA-SCAFATESE (Giraud – TORRE ANNUNZIATA)

3ª contro 6ª A.CERVINARA-NAPOLI UNITED (Allegretto – MONTESARCHIO)

4ª contro 5ª AGROPOLI-LMM MONTEMILETTO (R.Guariglia – AGROPOLI)

In caso di parità, al termine di ognuna delle quattro gare degli abbinamenti (1., 2., 3., 4.), SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, MA NON DEI TIRI DI RIGORE. Al termine dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari delle gare, di cui agli abbinamenti (1., 2., 3., 4.), in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta classifica avulsa), a conclusione della stagione regolare, o la società che abbia disputato la gara in casa, a seguito dell’applicazione dei criteri, come innanzi indicato. Le quattro società vincenti o considerate vincenti delle gare, di cui agli abbinamenti (1., 2., 3., 4.), si incontreranno, sabato 7 maggio 2022, secondo gli abbinamenti: 1°.: vincente, o considerata vincente abbinamento 1. contro vincente, o considerata vincente abbinamento 4.; e 2°.: vincente, o considerata vincente abbinamento 2. contro vincente, o considerata vincente abbinamento 3.

PLAY OUT: TURNO UNICO: Sabato 30 Aprile 2022 – ore 16.30

10ª contro 11ª REAL FORIO-S.ANTONIO ABATE (16.00 S. Calise – FORIO)

Come già indicato, le due società penultima ed ultima (quattordicesima e tredicesima) classificata di ognuno dei tre gironi del Campionato Regionale d’Eccellenza 2021/2022 retrocederanno, in modo diretto, al Campionato Regionale di Promozione 2022/2023. Per la determinazione delle altre sei società (due per ognuno dei tre gironi del Campionato Regionale Campano d’Eccellenza 2021/2022), che conserveranno il titolo sportivo per la partecipazione al Campionato Regionale d’Eccellenza 2022/2023, sarà disputata la fase dei playout, fra le società classificatesi – come dai criteri enunciati ai punti 2. e 3. – nella terzultima, quartultima, quintultima e sestultima (dodicesima, undicesima, decima e nona) posizione in ognuno dei tre richiamati gironi, come di seguito specificato: a) le società sestultima e terzultima classificate disputeranno un’unica gara, sul campo della sestultima classificata nella classifica regolare: in caso di parità al termine della gara, SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, MA NON DEI TIRI DI RIGORE; b) le società quintultima e quartultima classificate disputeranno un’unica gara, sul campo della quintultima classificata nella classifica regolare: in caso di parità al termine della gara, SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, MA NON DEI TIRI DI RIGORE.