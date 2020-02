Plasticless, attacco ecologico alla Chiaia a Forio

Ancora una giornata all’insegna della pulizia dei nostri lidi per i giovani volenterosi e decisi ragazzi di Plasticless. Armati di guanti in gomma, bustoni per la raccolta rifiuti e tanta, tantissima buona volontà e amore per il proprio territorio, la propria casa, i ragazzi si sono dati appuntamento, ieri, presso la spiaggia della Chiaia a Forio.

Ragazzi, di ogni età, hanno così rimosso innumerevoli rifiuti in plastica portati dal mare o lasciati lì da “classici incivili” che purtroppo scambiano ancora alcuni angoli di paradiso della nostra terra; tanti cumuli di immondizia che sono stati poi raccolti e smaltiti da Ischia Ambiente.

Quella dei ragazzi di PlasticLess non è la prima iniziativa a tutela del nostro ambiente e non sarà di certo l’ultima. I nostri giovani attivisti, infatti, hanno già pulito l’area del Polifunzionale, di Ischia Ponte e dell’arenile di Lacco Ameno, solo per citare alcuni degli interventi più grandi. Ma quella di PlasticLess è soprattutto una filosofia, uno stile di vita da imitare e portare avanti per costruire, insieme, un futuro più sostenibile