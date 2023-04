Pitone: “La Lega presente all’incontro con Delmastro”

Oggi – scrive Vitale Pitone Coordinatore Lega Isola d’Ischia – sarò presente come Coordinatore Lega Isola d’Ischia all’incontro con l’On. Andrea Delmastro delle Vedove Sottosegretario alla Giustizia di (FDI) che verrà per discutere della stabilizzazione del Tribunale di Ischia (sede distaccata di Napoli) dopo il nostro Senatore Gianluca Cantalamessa che tanto si sta spendendo per il nostro tribunale, domani avremo un’altra forza Politica che supporterà le nostre istanze in merito alla nostra sede Giudiziaria, il Governo tutto c’è vicino anche nelle problematiche legate al sisma ed alla Frana di Casamicciola Terme, vedi decreto Ischia con stanziamento iniziale di circa 100 milioni. Con la presenza di rappresentanti Politici locali sul territorio come Lega, FI e FDI mi sento di dire che la nostra Isola, in modo particolare Casamicciola Terme, questa volta è in buone mani.