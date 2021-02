Pista ciclabile in pineta? Franco Mattera: “Dai Villari un’aberrazione estimativa”

- Advertisement -

Ugo De Rosa | Dalla demagogia vuota al dibattito. E così, grazie alla demagogia della “Buona Destra”, un movimento che si presenta con iniziative da “buona sinistra” in un momento storico dove c’è da farsi il cuore a pezzi per combattere contro ingiustizie vere e proprie, si accende un dibattito sul valore delle pinete del comune di Ischia, il loro utilizzo e il loro valore.

Mentre la battaglia legale tra i Villari e il Comune di Ischia continua, cruenta, negli uffici dei tribunali in, “piazza” viene fuori una storia datata. Ma che risuona come un vero e proprio campanello d’allarme.

La “buona destra” (che poi vai a capire quale Destra sia cattiva? Quella della patria? Quella dell’onore?, Quella della tradizioni? Quella del valore?) ha proposto di realizzare una pista ciclabile nel comune di Ischia che colleghi varie parti del territorio ipotizzando l’utilizzo di proprietà private (le pinete ancora dei Villari, ndr). A questa proposta, hanno risposto gli avvocati Carlo e Maria Giovanna Villari chiarendo l’impossibilità di realizzare questa idea. Secondo i Villari, infatti, ci vorrebbero oltre 20milioni di euro per espropriare le loro proprietà al fine di realizzare le tanto voluta pista ciclabile.

Un conto, questo dei Villari, basato se semplici moltiplicazioni partendo dal costo di un altro esproprio, quello del Parcheggio di S. Alessandro e l’estensione delle due “pinete private”.

E qui arriva la precisazione dell’agronomo Franco Mattera.

«Non è proprio così (si riferisce al conto dei Villari, ndr). Si fece un errore grave quando si indennizzarono le pinete oggi parchi pubblici, errore fatti dai giudici, ma propiziato dall’inerzia ottusa dei periti di parte del Comune, ostinati a far valere il principio del valore agricolo medio, senza far valere i principi della buona e corretta pratica e dottrina estimativa che avrebbero portato a indennità di esproprio giuste e un equo ristoro ai Villari ed altri proprietari espropriati. Fare lo stesso errore oggi – continua Mattera – sarebbe disastroso e soprattutto con quella prospettiva, mai si dovrebbe ne espropriare ne intavolare trattative di libera contrattazione di mercato . I beni immobili sono delle entità molto individuali e qui di diverse tra loro. Chi non mastica l’estimo fa spesso l’errore di comparare beni di caratteristiche diverse e assumere il prezzo scambiato per uno ad altri molto dissimili. Nel caso del parcheggio di S. Alessandro, ad esempio, la ridotta superficie e la posizione dominante del proprietario, contrapposta alla grande esigenza della struttura di parcheggio, hanno giustificato quel valore di stima unitario così alto.

Ma estendere quel prezzo ad una pineta estesissima – sottolinea l’agronomo – è un’aberrazione estimativa . Infatti i prezzi unitari discendono proporzionalmente all’estensione superficiaria, per un motivo molto semplice: più grande e la superficie più piccolo è il lotto di possibili soggetti disposti a comprarlo. Legge di economia vecchia come il mondo : quando più piccola è la domanda è le possibili utilizzazioni di valore economico, costante l’offerta o addirittura unica, più basso sarà il suo valore di mercato. Sarebbe necessario – chiosa Mattera – che i tecnici che praticano le stime, almeno buona parte di essi, pigliasse in mano i trattati di estimo e li leggessero con attenzione. Purtroppo questo oggi è molto raro che avvenga. In conclusione i valori dei beni non li fanno i tecnici, ma il mercato, ma il mercato occorre che venga ben indagato e i risultati vagliati in maniera scientifica, e non a cazzo di cane.

Se oggi il comune di Ischia paga ancora debiti impropri per l’esproprio delle pinete storiche, e i cittadini ancora sono indebitati per quella vicenda, la responsabilità – conclude Mattera – è storicamente accertata e non dubitabile. Oggettiva e serenamente dispiegabile»