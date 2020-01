Pista ciclabile in pineta degli Atleti, il sindaco si vergogna del progetto?

Gaetano Di Meglio | A breve, la pineta degli Atleti ad Ischia sarà trasformata per consentire la realizzazione di una pista ciclabile. Un progetto nascosto dal sindaco Ferrandino che non lo ha reso pubblico sui suoi canali social (preferisce le foto dal drone di Alex Cannava, 13 volti alle ultime elezioni con Enzo Sindaco) e non lo rende noto neanche ai consiglieri comunali.

Ieri mattina e anche l’altro ieri, infatti, una delegazione di consiglieri comunali si sono trovati contro il muro dei dirigenti. Lo stesso che si trovò Ida De Maio quando Ascanio nascondeva gli atti per l’uso delle strutture sportive.

Gianluca Trani e gli altri hanno provato a chiedere agli uffici di visionare il progetto della pista ciclabile che si sta realizzando e che nessuno conosce ma non hanno avuto accesso a nulla.

Una mossa subito sgamata. Fin dal primo giorno, infatti, i frequentatori della Pineta hanno iniziato a preoccuparsi di questi lavori e hanno fatto sneitre pià volte la loro preoccupazione. Qualcuno direttamente dal sindaco e altri da qaltri consiglieri comunali. Così, mentre i consiglieri comunali chiedevano gli atti, il sindaco chiamava i “corridori” e li ha invitati al comune così da poter spiegare egli stesso il progetto.

E il resto dei cittadini? E tutti gli ischitani non hanno diritto a sapere come sono stati spesi i 16mila dell’incarico affidato al marito della Consigliera Titti Lubrano?

In pratica si sta realizzando un anello in terra battuta, di circa 800 metri, tutto all’interno della pineta stessa. Tutto qua.

La denuncia di “Per Ischia” è chiarissima: “L’amministrazione nega ai consiglieri di minoranza la possibilità di visionare la documentazione relativa a progetti (vedi pista ciclabile) e recupero tasse. Nascondersi dietro il temine di 7 giorni (tra l’altro non rispettato, come nel caso della richiesta relativa al recupero dell’evasione) è solo un modo vile per fuggire dalle responsabilità e nascondere al paese la realtà dei fatti…di cosa hai paura, sindaco? Perché nascondi le carte ai consiglieri di minoranza? anni bui per il Comune di Ischia!”

Area di cantiere nel parcheggio della Pineta degli Atleti

I lavori rientranti nel progetto di “analisi e interventi di miglioramento della mobilità e della sicurezza stradale del Comune di Ischia” hanno reso necessario reperire un’area di cantiere, individuata nel parcheggio antistante la Pineta degli Atleti in via Michele Mazzella. Utilizzando due stalli per la sosta gratuita.

Questa la richiesta dell’amministratore della società incaricata dei lavori. E il Comune ha subito accondisceso, «attesa anche la rilevanza degli interventi da effettuarsi».

Pertanto il comandante della Polizia Locale ha adottato apposita ordinanza con la quale dispone: «Dalla data della presente e fino alla ultimazione dei lavori da effettuarsi all’interno della Pineta Degli Atleti in relazione agli interventi indicati in premessa, nell’area di sosta sita alla via M. Mazzella antistante la pineta stessa, due degli stalli di sosta delimitati dalle strisce bianche a ridosso del muro di cinta sono destinati ad area di cantiere».

Ordinando inoltre che «la suddetta area sarà delimitata a cura e spese della ditta incaricata dei lavori in modo da essere accessibile esclusivamente al personale della stessa. La recinzione dovrà essere in ogni caso resa visibile anche in situazioni di scarsa visibilità e in orario notturno e in ogni caso, il personale della ditta avrà particolare cura a verificare che dall’area e nelle immediate vicinanze della stessa non fuoriescano attrezzature e/o materiali che possano in alcun modo cagionare danni a terzi».