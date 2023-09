Piscina comune di Ischia, a quando l’apertura?

Ugo De Rosa | Settembre è il mese delle ripartenze, dei nuovi inizi dopo la stagione estiva e delle “iscrizioni”. In tanti, infatti, dopo il periodo di vacanza e dopo questi caldissimi mesi in cui le elevate temperature hanno davvero messo tutti alla prova, cercano di riprendere le attività sportive e motorie interrotte o di intraprenderne di nuove.

Ma sull’isola questo risulta difficile a chi vorrebbe dare inizio ad allenamenti in acqua, tra nuoto, aquagym, pallanuoto e corsi di riabilitazione.

Infatti, mentre al Comune di Ischia gli uffici tecnici procedono con l’iter (è stato richiesto un corposo finanziamento ed é da pochissimo giunto il parere favorevole da parte del CONI al progetto presentato, ndr) per la realizzazione di un intervento massivo di messa in sicurezza e sistemazione della vasca, attuale punto debole della struttura che mai fino ad ora era stata interessata da un intervento di manutenzione, l’utenza che si è vista chiudere anzitempo l’unica piscina comunale isolana, inizia a chiedere a gran voce notizie in merito a possibili tempistiche volte alla riapertura.

I tanti utenti che quotidianamente usufruivano della piscina comunale di Ischia, sia per attività sportive non agonistiche che agonistiche, ma anche per percorsi di riabilitazione e per esami di abilitazione a professioni legate al mare, hanno atteso settembre inoltrato senza avere alcuna notizia in merito alla riapertura della struttura, e sono sempre più preoccupati dell’implacabile passare del tempo e delle incognite che ruotano attorno alla piscina comunale stessa.

Non avere alternative valide per poter praticare il nuoto, sport ritornato in auge (se mai non lo fosse stato) anche a seguito delle tante vittorie registrate agli ultimi mondiali di nuoto di Fukuoka, per un’isola come la nostra può sembrare quasi un paradosso, ma purtroppo terminate le possibilità date dal meteo di poter usufruire direttamente del mare per determinate attività, non avendo una piscina comunale agibile, non resta che appendere il “costume al chiodo” e gettare la spugna.

Tutti gli atleti e i dipendenti che ruotano intorno al grande mondo della piscina, come anche le famiglie e le scuole che avevano creato PON ad hoc, come anche chi deve conseguire determinate certificazioni, sono in attesa di sapere le tempistiche previste e organizzarsi di conseguenza.

Il nuoto, si sa, a differenza di altri sport che possono anche essere praticati altrove, necessita di una unica tipologia di struttura e, il venir meno dell’unica piscina comunale isolana, inizia, davvero a pesare.