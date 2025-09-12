Pisani e l’errore sulle ville: Casamicciola non rinasce con le illusioni

Il consigliere di maggioranza confonde beni comunali e proprietà private

A Casamicciola Terme, dopo il terremoto del 2017, il tessuto sociale si è impoverito non solo a livello economico ma anche in termini di luoghi di aggregazione. Su questo dato insiste la petizione lanciata dal consigliere di maggioranza Antonio Pisani su change.org, che invoca il recupero di ville e strutture storiche “per restituirle all’uso sociale, educativo e culturale”.

ell’appello si legge che “dopo il sisma la comunità casamicciolese ha visto ridursi drammaticamente la disponibilità di spazi di incontro e socializzazione, soprattutto per i giovani e per le associazioni”, e che “oggi più che mai è necessario destinare beni in disuso o abbandonati a funzioni utili e inclusive”.

La petizione indica con precisione alcune priorità: Villa Iaccarino, Villa La Camera, Villa Mennella, Villa Bellavista e l’Osservatorio alla Sentinella. L’obiettivo dichiarato è quello di “avviare procedure di recupero e messa in sicurezza, restituendo agli immobili la loro vocazione originaria e rendendoli spazi di crescita collettiva nel rispetto dei vincoli architettonici e paesaggistici”.

Eppure, proprio qui si annida l’errore di fondo: non tutte le strutture citate sono nella disponibilità del Comune.

Villa La Camera e Villa Iaccarino, ad esempio, sono state acquistate da un imprenditore napoletano e rientrano quindi in un regime di proprietà privata. Diverso il discorso per Villa Bellavista e per l’Osservatorio, che invece sono beni comunali, entrati a far parte del patrimonio pubblico dopo lunghi anni di conflitti, investimenti sbagliati e finanziamenti revocati. Due vicende travagliate che hanno segnato la storia amministrativa di Casamicciola e che dovrebbero essere oggi al centro di una gestione lungimirante.

Ed è qui che l’errore iniziale si riproduce. Perché se da un lato si confondono beni privati con beni comunali, dall’altro non esistono atti seri e concreti che riguardino ciò che davvero è patrimonio del Comune. Villa Bellavista e l’Osservatorio non possono essere ridotti a “ville storiche” generiche. Soprattutto l’Osservatorio, che rappresenta una gemma di valore mondiale, un luogo vitale per la storia di Casamicciola, una testimonianza scientifica e culturale che ha avuto risonanza internazionale. Assimilarlo a una semplice villa storica appare più un’offesa che una buona intenzione, segno di una scarsa consapevolezza della sua unicità e della necessità di un progetto di tutela e valorizzazione di alto profilo.

Il fatto che un consigliere di maggioranza non distingua con chiarezza tra beni privati e comunali mina la credibilità stessa dell’iniziativa. Non si tratta di un dettaglio tecnico, ma di una questione politica: confondere i confini del patrimonio pubblico significa trattare la cosa comune in modo pedestre, piegato a logiche di propaganda. Lanciare un appello senza conoscere fino in fondo la realtà dei beni comunali equivale a svilire un tema cruciale, trasformandolo in retorica.

Ma ridurre la questione di Casamicciola alla sola mancanza di spazi di convivialità rischia di essere un’illusione. Certo, servono luoghi di incontro, ma ciò che manca davvero è una visione di paese. Una progettualità che sappia trasformare Casamicciola in una comunità viva, e non in un territorio di passaggio. Distrarre l’opinione pubblica con il tema delle ville storiche significa non affrontare le emergenze concrete: la desertificazione commerciale, con decine di attività chiuse tra Piazza Maio e Piazza Bagni; il progressivo impoverimento del tessuto economico; la riduzione degli spazi vitali per esercizi storici come quelli legati ai dehors, sacrificati in nome della legalità senza che venissero offerti strumenti alternativi di rilancio.

A questo si aggiunge l’assenza di un confronto vero con categorie fondamentali come quella dei tassisti, costretti spesso a difendersi in tribunale da un’amministrazione che appare più concentrata a colpire i “nemici” che a costruire soluzioni condivise. In questo clima, la petizione sulle ville storiche rischia di essere poco più che un esercizio di facciata: uno strumento utile a distrarre l’opinione pubblica, senza affrontare i nodi strutturali che paralizzano la vita della comunità.

Il recupero degli immobili storici è certamente un obiettivo giusto e necessario. Ma senza un quadro politico e amministrativo coerente, senza una visione di sviluppo che tenga insieme cultura, economia, lavoro e socialità, la proposta resta sospesa nel vuoto. A Casamicciola non servono ennesimi elenchi di buone intenzioni: serve la capacità di governare con serietà il presente e di immaginare il futuro, restituendo finalmente al paese non un simulacro di convivialità, ma un progetto di rinascita reale.