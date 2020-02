Piro, oggi la convalida dinanzi al gip

L’accusa per il 24enne è di omicidio stradale e omissione di soccorso per la morte di Angelo Scaccino

Si terrà questa mattina dinanzi al giudice per le indagini preliminari Aufieri la convalida del ventiquattrenne casamicciolese accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. Attualmente Francesco Piro è detenuto nel carcere di Poggioreale, come disposto dai carabinieri della Compagnia di Ischia guidati dal capitano Angelo Mitrione e dallo stesso pubblico ministero di turno agli affari penali alle prime luci dell’alba di domenica scorsa.

Il giovane dovrà rispondere alle domande del gip soprattutto sulla dinamica del grave sinistro stradale alla presenza dei suoi difensori di fiducia, avvocati Giuseppe Di Meglio e Raffaele Pesce. Dovrà soprattutto spiegare come abbia potuto falciare con la sua Citroen il sessantaquattrenne Angelo Scaccino, che se ne stava tranquillamente a transitare sul bordo della strada quando è stato improvvisamente investito dal giovane. E trascinato per circa 20 metri.

L’altro elemento grave su cui dovrà dare una spiegazione, è del perché non si è fermato per prestare i primi soccorsi all’uomo che poi è risultato essere deceduto sul colpo. Il corpo dello sventurato sessantaquattrenne è rimasto lungo la strada Borbonica nel comune di Lacco Ameno per diverse ore, prima di essere traslato all’ospedale “Rizzoli” di Lacco Ameno su disposizione dell’autorità giudiziaria. E nelle ore a seguire presso il reparto di medicina legale del II Policlinico al fine di eseguire l’esame autoptico disposto dal procuratore della Repubblica.

Il Piro si consegnava ai carabinieri della Stazione di Ischia nelle ore successive, accompagnato dai genitori e dai legali di fiducia, e sottoposto ad esami presso la struttura ospedaliera, in cui è risultato positivo alla cannabis.