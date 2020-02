Pirata della Strada uccide pedone al Fango. Salma sequestrata

Ida Trofa | Ancora sangue, ancora una tragedia sulle nostre strade. Domenica di sangue e morte . A Lacco Ameno un pirata della strada ha ucciso un uomo al Fango in località Costa. L’uomo era uscito di casa intorno alle 7,00 di stamane. Indagini in corso.

Sul posto i carabinieri del Capitano Angelo Pio Mitrione. L’inchiesta seguita dagli 007 del luogotenente Sergio De Luca. Salma sequestrata dal PM incaricato di turno. Disposto l’esame autoptico. Si cerca lo sconsiderato automobilista che con il suo Veicolo ha dato la morte all’uomo, Angelo Scaccino 60enne, originario di Lacco e molto conosciuto in paese.

Acquisite le registrazioni delle Telecamere di videosorveglianza installate lungo la direttrice viaria ritenuta quale via di fuga dell’investitore.I militi sono alla ricerca del Pirata a cui sono contestati i reati di investimenti con omissione di soccorso, mossi sulle tracce della vettura che secondo gli inquirenti nell’impatto, violentissimo, avrebbe riportato danni ed ammaccature.La strada è stata chiusa per un tratto di due chilometri per consentire i rilievi e le perizie dei carabinieri.