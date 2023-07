Pippo Mezzapesa: “L’Ischia Film Festival è un pezzo del mio cuore”

“Ogni volta che posso, mi ritaglio un po’ di tempo per ritornare ad Ischia e, precisamente, al Castello Aragonese, che mi ha rubato il cuore” – ha dichiarato il regista Pippo Mezzapesa, ospite del Festival con la pellicola Ti mangio il cuore – “L’Ischia Film Festival mi ha accolto anni fa con i miei primi lavori; torno sempre con tanto piacere”.

Il Direttore Michelangelo Messina ha dichiarato: “Stasera si è respirata un’atmosfera diversa. Felice per le belle opere in programma. Emozionante per l’attesa del gala di premiazione che si terrà domani. Ringrazio i Giurati delle varie sezioni ai quali abbiamo riservato un compito difficile, che hanno svolto nel migliore dei modi. Il grande ‘transatlantico’ in navigazione nel grande mare della Cultura e del Cinema, come amo definire il Festival, sta per tornare a casa in quanto un’altra edizione dell’Ischia Film Festival è volata via come la luce brillante di una stella cadente che adorna lo scenario naturale e magnifico del Castello Aragonese. Del resto, si sa, il tempo bello è il primo che passa; però, questo tempo passa con la consapevolezza e la gioia che già da lunedì saremo a lavoro per l’edizione 2024. Abbiamo la fortuna di avere un team fantastico dietro le quinte del Festival, che ama questa manifestazione e la porta avanti con passione. La nostra è una grande Famiglia; l’amore per il Cinema e per i luoghi, quelli fisici e quelli dell’anima, è il motore del Festival.”

La Cattedrale dell’Assunta ha ospitato la finestra speciale aperta sul mondo del cinema cinese, con la proiezione in anteprima campana di The silent whistle (Cina, 2022) di Li Yingtong e How (Cina, 2023) di Liu Teng, in anteprima europea. Durante l’incontro “Parliamo di Cinema”, Yahan Lei ha dichiarato: “Questa opera che ho prodotto è una storia di amore ma anche di dolore che insegna ad affrontare le difficoltà della vita con uno spirito propositivo. È la prima volta che vengo a Ischia e all’Ischia Film Festival. Oltre alla magnificenza del luogo, è un privilegio poter incontrare tanti bravi e giovani cineasta proventi da tutto il mondo”.

A Piazzale delle Armi è stato proiettato il drammatico Ti mangio il cuore (Italia, 2022) di Pippo Mezzapesa che ha asserito: “Per il mio lavoro, è fondamentale la continua ricerca e la sperimentazione creativa: mi piace farmi incuriosire dalla realtà che mi circonda, condendola con la giusta dose di emotività. I luoghi sono fondamentali, li considero dei personaggi e, ad ogni modo, sono la prima cosa a cui tengo; li scelgo e, in relazione ai luoghi stessi, inserisco i personaggi”.

A Casa del Sole è stato possibile assistere all’anteprima campana di Palestine 87 (Palestina, 2022) di Bilal Alkhatib, a The sprayer (Repubblica Islamica dell’Iran, 2022) di Farnoosh Abedi, all’anteprima europea The voice of the Arctic (Federazione Russa, 2022) di Ivan Vdovin e all’anteprima campana Bergie (Sud Africa, 2023) di Dian Weys.

Sabato 1 luglio , presso Piazzale delle Armi, vi sarà l’incontro con l’attrice Emanuela Fanelli e la proiezione del film Siccità (Italia, 2022) di Paolo Virzì. Ma sarà la maestosa Cattedrale dell’Assunta ad indossare il suo vestito più bello per ospitare il gala di premiazione della 21a edizione dell’Ischia Film Festival. Entrata su invito riservato.

