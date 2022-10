Piove, frana la “Torre” di Sant’Angelo. Sgomberati l’hotel Conte, il cantiere e l’ex coiffeur

Ugo De Rosa | Le forti piogge degli ultimi giorni hanno provocato venerdì sera, una frana a Sant’Angelo d’Ischia, nella zona della Torre del caratteristico isolotto.

Lo smottamento non ha comportato conseguenze a persone ma sono franati diversi metri cubi di terriccio, fango e massi finiti nella parte posteriore dell’Hotel Conte che sorge ai piedi dell’isolotto e che hanno raggiunto anche i locali di altre due attività commerciali della zona; la struttura ricettiva ha riportato danni consistenti.

L’intera zona è stata chiusa e sono stati eseguiti sopralluoghi e verifiche ad opera dei tecnici del comune di Serrara Fontana; in attesa di una più approfondita indagine geologica oggi pomeriggio il sindaco Irene Iacono per tutalare la pubblica incolumità ha deciso di far sgomberare tutti gli edifici coinvolti dallo smottamento (oltre all’albergo un negozio di coiffeur ed un cantiere nautico).

L’hotel avrebbe chiuso domani e per gli ultimi ospiti della stagione, quattro turisti in totale, è stata trovata sistemazione in

un’altra struttura ricettiva di Sant’Angelo.

L’ordinanza del sindaco Iacono

Vista la relazione tecnica di data odierna, prot. n. 8668, con la quale si è segnalato, in località S. Angelo – Sotto La Torre – l’avvenuto distacco dalla pendice del Monte S. Angelo di massi, detriti e fango che hanno raggiunto e invaso la parte posteriore dell’Hotel Conte con danni alla struttura alberghiera e hanno raggiunto la parte retrostante dell’immobile del Sig. Mattera Simone già adibito a coiffeur fermandosi in prossimità del centro nautico; Rilevato che in attesa di approfondita indagine circa lo stato di stabilità del predetto costone, che allo stato dei luoghi si presenta con affioramenti rocciosi, ed in considerazione che la zona è comunque sempre interessata da fenomeni erosivo-abrasive, è necessario adottare necessari provvedimenti a tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità atteso che la parete in oggetto costituisce di fatto una situazione di pericolo;

Dato atto che: occorre individuare, anche attraverso informativa, i proprietari del tratto di costone interessato per l’emissione dei necessari e dovuti provvedimenti; l’Hotel Conte allo stato risulta privo di ospiti, l’immobile già coiffeur risulta non utilizzato ma che, comunque, occorre inibire l’accesso agli stessi e la loro non praticabilità estendendo la prescrizione, per meri fini cautelativi, anche al centro nautico, unitamente alla transennatura dell’intera area che potrebbe essere oggetto di ulteriori possibili crolli dalla parete;

ORDINA

nelle more di una più approfondita indagine geologica e strutturale per eventuali, ulteriori provvedimenti di: Apporre, ad horas, tutte le opere provvisionali necessarie per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità. Eliminare ad horas tutto quanto costituisce pericolo per la pubblica e privata incolumità. Inibire l’accesso e la praticabilità della struttura alberghiera all’insegna “Hotel Conte”, dell’immobile del Sig. Mattera Salvatore già adibito a coiffeur e in via cautelativa anche il cantiere nautico.