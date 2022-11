Piove. Cede Via De Rivaz a Casamicciola 

Piove, la piaga dei dissesti stradali si palesa in tutta la sua evidente gravità ad ogni temporale. A Casamicciola Terme, poi, piove sempre sul bagnato. Nel corso del violento temporale abbattutosi sul paese in queste ore, si è registrato il cedimento della sede stradale su Via De Rivaz. Il Calvario fa sempre più paura anche se gli esperti predicano cautela e nonostante gli interventi di messa in sicurezza.

Un’ampia buca si aperta su via De Rivaz, all’altezza della rampa Via Roma. Si tratta della nota strada del Calvario dopo la Parrocchia di Santa Maria Maddalena. Sotto il vuoto di un vecchio canale tombato e di una vasca di raccolta.. Siamo in zona Caffè Centrale, proprio a metà tra il centro cittadino e le zone terremotate. Una buca al momento di dimensioni allarmanti, al punto da richiedere il transennamento di metà della carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli operai comunali. Ciò quando da poco era stato ripristinato il collegamento per le zone alte del paese. Diverse le ipotesi alla base del cedimento. La questione delle condotte fognarie ed idriche, i recenti lavori alla zona, opere, che sin dalle prime ore dal “collaudo” avevano mostrato tutti i limiti di esecuzione.