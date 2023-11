Pioli “Milan in emergenza, ma dobbiamo tornare a vincere”

MILANO (ITALPRESS) – “Il nostro obiettivo è tornare a vincere”. Dopo le ultime quattro uscite in campionato senza vittorie, due pareggi e due sconfitte, Stefano Pioli non ha usato mezze misure. In conferenza stampa, alla vigilia della sfida di campionato contro la Fiorentina, il tecnico del Milan è stato quanto mai chiaro: “Ho una rosa competitiva. In questo momento, per squalifiche e infortuni, siamo in emergenza. Avremo delle difficoltà ma dobbiamo provare a superarle con tutte le nostre energie”. “La Fiorentina da quando c’è Italiano gioca sempre un bel calcio, offensivo. Propongono sempre tanti giocatori davanti alla palla. Venivano da tre sconfitte e hanno vinto contro il Bologna, dimostrando che certi periodi possono arrivare per tutti e che si possono superare”, ha aggiunto Pioli. Mancheranno – fra gli altri – gli infortunati Leao, Okafor, Kjaer e Bennacer, oltre allo squalificato Giroud. Anche per questo è stato aggregato al gruppo rossonero il 15enne Camarda: “E’ un talento e il talento non ha età”. “Stiamo lavorando per cercare di diminuire gli infortuni. Intanto, per domani, recuperiamo Calabria, Loftus-Cheek e Pulisic. Bennacer? Sta bene e sta bruciando le tappe in vista del suo rientro. E’ un recupero importante e sta procedendo molto bene. Questa è stata la prima settimana che è tornato in gruppo. La prossima aumenterà i carichi di lavoro e fra due potrebbe tornare a disposizione”, ha precisato il tecnico del Milan.

A ruota ha parlato anche dell’ipotesi di ritorno in società di Ibrahimovic, della voce di mercato relativa a Messi e ha ricordato Astori. “Di Ibra so che sta parlando con la proprietà. Se dovesse tornare a lavorare nel Milan, ma non so in quale ruolo, sarebbe di certo una risorsa. Dell’idea Messi non so niente. Questa è la partita di Davide Astori, che è cresciuto qui e che poi è stato capitano della Fiorentina. Domani ci sarà una raccolta fondi importante per fare del bene e possiamo essere tutti partecipi”, ha concluso Pioli.

