Pioli “Derby senza favoriti, potranno deciderlo gli episodi”

MILANO (ITALPRESS) – “Le gare sono tutte diverse. Noi porteremo avanti i nostri principi di gioco. Servirà grande qualità”. Lo ha dichiarato il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia del derby contro l’Inter. “Domani giocheranno due squadre che si conoscono bene – ha spietato l’allenatore dei campioni d’Italia in conferenza stampa – Il derby è sempre il derby, mi aspetto una gara con grandi duelli. Chi ne vince di più avrà più chance di vincere il match. Non conta come si arriva a certe partite, ma come si gioca. Noi ci siamo preparati al meglio, non c’è un favorito, prevedo una sfida equilibrata in cui gli episodi possono fare la differenza”. Sulla nuova proprietà e sul recentissimo closing, il mister milanista ha aggiunto: “Ho conosciuto Cardinale, ha tanto entusiasmo. Elliott ha riportato in alto il Milan e la nuova proprietà ha le stesse ambizioni: siamo in buone mani. Ibra? Zlatan è con noi. La lista Champions la stiamo valutando, ci saranno scelte dolorose, perchè tutti vogliono giocare la Champions”. E sul nuovo arrivo Dest ha aggiunto: “Siamo dispiaciuti per Florenzi, Dest ha qualità e velocità. Lo abbiamo preso per fare il terzino, ma può essere utile anche in altre zone di campo”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).