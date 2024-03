Pioli “Club sereno, Milan concentrato sullo Slavia”

PRAGA (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – “L’inchiesta non incide assolutamente, intorno a noi c’è serenità e questo ci ha aiutato a lavorare con la massima concentrazione, abbiamo grande fiducia nel nostro club e non c’è nessuna preoccupazione, siamo concentrati sulla partita di domani che è molto importante”. Stefano Pioli assicura che lui e i suoi ragazzi non si faranno distrarre dalle ultime vicende societarie, dalle perquisizioni in sede e dalle indagini in corso. Ne parla serenamente, perchè ha visto altrettanta tranquillità nei suoi dirigenti. “Sì, ieri ci siamo visti, avevamo un appuntamento programmato da tanto tempo, abbiamo parlato di tante cose, ma non delle questioni societarie e ho visto persone molto serene e tranquille. Il mio futuro? Abbiamo parlato di tante cose, abbiamo anche visto le partite di Champions, è stata una cena sicuramente molto piacevole”, dice sorridendo Pioli ai microfoni di Sky Sport e alla vigilia del match valido per il ritorno degli ottavi di Europa League in casa dello Slavia Praga. Si parte dal successo dell’andata a San Siro per 4-2.

“Abbiamo un buon vantaggio, ma sarà una gara complicata, i nostri avversari hanno dimostrato anche San Siro di saper tenere bene il campo, ma abbiamo le nostre idee, i nostri principi e la grande motivazione di superare questo turno”, spiega Pioli che vede una squadra serena, ma sa che serve anche dell’altro per andare avanti. “Quello che chiedo costantemente è che la serenità sia accompagnata sempre da attenzione e concentrazione, sappiamo che abbiamo preso un buon vantaggio, ma che dobbiamo essere molto attenti, sappiamo che dobbiamo aspettarci un ambiente molto caldo e grande intensità dai nostri avversari, ma siamo pronti a far fronte a tutto questo. Non so quanto la gara di domani sarà diversa da quella dell’andata, abbiamo analizzato la gara di San Siro, ci siamo soffermati sulle situazioni che ci hanno impedito di essere compatti e aggressivi nella prima mezz’ora. Penso che domani troveremo una squadra che ci aggredirà sin dall’inizio, ma ci siamo preparati bene”, spiega Pioli che sulla probabile non si sbilancia. “Le scelte sono fatte, anche se i dubbi ci sono sempre perchè per fortuna ho tanti giocatori forti a disposizione, di certo chi non partirà dall’inizio potrà aiutarci a partita in corso”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).