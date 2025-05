Pioggia di medaglie alla Coppa Nazionale Csen per la Olympic Judo Forio!!!

Quello che si é appena concluso é uno dei weekend più belli per gli atleti della Olympic Judo Dorio e i Maestri che preparano e supportano i giovanissimi campioni in tutte le competizioni in giro per l’Italia.

Un impegno continuo che sta portando a tanti ottimi risultati collezionati su tatami nazionali ed internazionali, confermando Forio e l’isola d’Ischia al centro di una rivoluzione sportiva che passa prepotentemente per la disciplina sportiva del Judo.

“Oggi sono felicissimo a Velletri abbiamo chiuso la Coppa Nazionale Csen con un bottino di 11 medaglie su 14 ragazzi in gara fra sabato e domenica” ci scrive Maestro Bianculli a caldo, appena terminate le competizioni.

Nel dettaglio gli atleti della Olympic Judo Forio tornano sull’isola con 6 medaglie d’oro, 1 di argento e 4 di bronzo!

“Ed inoltre – aggiunge – oggi con soli 7 atleti in gara su 100 societa’ partecipanti da tutta italia conquistiamo anche un trofeo 5a societa’ classificata da aggiungere in bacheca a Forio”.

I RISULTATI

SARA ACCINELLI si classifica al 5° posto.

SAMUEL RUGGIERO si classifica al 2° posto Medaglia Argento

VITTORIA RUGGIERO si classifica 1° posto Medaglia Oro

CHRISTIAN DI MAIO si classifica 1° posto Medaglia Oro

ERNESTO VECCIA si classifica 1° posto Medaglia Oro e conquista sul tatami anche la Cintura Nera 1° dan Csen

SIMONE SBROGNA si classifica al 1° posto Medaglia d’Oro

CHRISTIAN DI MAIO VINCE anche la Categoria Seniores, si classifica al 1° posto e seconda Medaglia d’Oro

EMANUEL PIO BARBIERI si classifica al 3° posto Medaglia di Bronzo

I nostri amici, quindi, chiudono la Coppa Nazionale Csen con circa 100 società partecipanti con un bottino di 11 Medaglie di cui 6 Oro, 1 Argento e 4 Bronzo.

“Ci accingiamo al rientro verso l’isola d’Ischia consapevoli del buon lavoro svolto sinora.

L’attività’ agonistica prosegue senza sosta il prossimo fine settimana saremo impegnati a Torino per la Finale del Campionato Italiano Juniores A1 Fijlkam protagonista Christian Di Maio”.

AVANTI COSI’ !!!