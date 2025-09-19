Pio Monte: un risultato storico o un déjà-vu politico?

Dopo oltre cinquant’anni, il Comune di Casamicciola Terme ha finalmente definito l’acquisto del complesso del Pio Monte della Misericordia. Un passaggio storico, senza dubbio. Ma come spesso accade nella nostra isola, la narrazione che ne accompagna la realizzazione rischia di oscurare la sostanza dei fatti.

Non condivido l’interpretazione del direttore Di Meglio, secondo cui si sarebbe trattato semplicemente di trovarsi al posto giusto nel momento giusto: una fortuna, insomma. Perché è noto a tutti che la fortuna aiuti gli audaci. E ancor più noto che l’audace di turno, raggiunto un obiettivo politico, abbia la legittima tentazione di rivendicarlo con enfasi, anche senza troppo riguardo per la memoria collettiva. È lo specchio fedele di uno stile, più che di un merito, che sappiamo perfettamente quanto appartenga a Giosi.

Ed è proprio qui che si colloca la questione! Oggi Giosi Ferrandino celebra il risultato come se fosse un suo successo personale. Ma non possiamo dimenticare che egli è già stato sindaco di Casamicciola Terme dal 2002 al 2007. Se davvero l’acquisto del Pio Monte fosse stato una priorità assoluta alla sua portata, perché non fu concretizzato già allora? La domanda è inevitabile. Così come inevitabile è ricordare che lo stesso obiettivo è comparso in tutti i programmi elettorali, di predecessori e successori: da Luigi Mennella a Enzo D’Ambrosio, passando per Giovan Battista Castagna e Arnaldo Ferrandino. Tutti lo promisero, nessuno -per questo o quel motivo- lo realizzò.

La differenza, oggi, non risiede nella fortuna di un politico, ma nel lavoro concreto di una figura come il commissario straordinario Giovanni Legnini, capace di chiudere una trattativa complessa e, da due tragedie con tanto di morti, spianare ancora una volta la strada alla tappa storica di un programma di rilancio per il futuro della comunità. È solo a lui che si deve un risultato che porta con sé la possibilità di guardare avanti con prospettive nuove.

Diverso il discorso sulla Soprintendente dell’Ente Morale Pio Monte, la dott.ssa Paternò, che ha parlato di “restituzione del bene alla comunità casamicciolese”. Bene ricordarlo: non di restituzione si è trattato, ma di una compravendita del valore di 4 milioni e mezzo di euro più spese. Il Pio Monte, sedicente fedele al suo lungo percorso di solidarietà e assistenza, non ha certo regalato nulla: ha concluso un affare, legittimo e trasparente, ma pur sempre un affare.

E infine, dulcis in fundo, Giosi Ferrandino. Parlare oggi di “giorno storico” senza fare i conti con la storia è un esercizio retorico che può impressionare solo chi non abbia memoria. In realtà, più che da protagonista, Ferrandino si è ritrovato a essere comprimario di un processo che altri hanno saputo condurre a termine. A lui resterebbe la saggezza – e forse l’umiltà – di riconoscerlo. Perché la comunità di Casamicciola ha bisogno di consapevolezza e verità, non di autocelebrazioni.

Ecco allora la linea di demarcazione: il risultato è importante e va accolto con soddisfazione, ma il merito non appartiene a chi oggi cerca di venderlo come proprio. La storia non è un palcoscenico su cui improvvisare, ma una trama che prima o poi presenta il conto. E i casamicciolesi, che specie ultimamente sembra stiano ritrovando pian pianino la loro buona memoria, stanno imparando anche a distinguere chi annuncia e chi realizza.

Ecco il vero patrimonio di una comunità: la capacità di non farsi sedurre da slogan effimeri, di ricordare gli impegni mancati e di giudicare la coerenza di chi oggi si propone come protagonista pur essendo semplice comparsa. Solo partendo da questo esercizio di lucidità collettiva si potrà davvero trasformare l’acquisto del Pio Monte da semplice conquista burocratica a simbolo di rinascita condivisa, evitando che diventi l’ennesima occasione piegata a quell’arrivismo di cui tutti abbiamo le tasche piene. Per non dimenticare!