PIO MONTE SVOLTA STORICA: DIVENTA PUBBLICO. L’operazione firmata Legnini

Gaetano Di Meglio | Svolta epocale. Questa volta non abbiamo perso tempo e abbiamo iniziato a trasformare il dramma del 26 novembre in qualcosa di diverso. Il dramma e il dolore resteranno per sempre. La rabbia e la frustrazione per quello che è successo rimarranno vive ogni giorno; tuttavia, possiamo dire che dal “male” è venuto fuori qualcosa di “buono”.Abbiamo scritto la parola fine alla storia del Pio Monte di Casamicciola. Il commissario Giovanni Legnini è riuscito nell’opera che cambierà per sempre il volto di Casamicciola Terme. Il Pio Monte della Misericordia sarà alienato dalla sua proprietà al Commissario Straordinario. In poche parole, sarà venduto allo Stato: alienazione significa: “Atto giuridico con cui si trasferiscono ad altri soggetti una proprietà o un diritto su beni del proprio patrimonio”.Nelle settimane scorse il commissario Giovanni Legnini aveva diramato un “Avviso pubblico di manifestazione di interesse ad alienare compendi immobiliari da destinare alla delocalizzazione di parte degli edifici danneggiati dal sisma” e, in questa ottica, l’Ente Pio Monte della Misericordia ha aderito alla manifestazione di interesse.

Una manifestazione che, ovviamente, è figlia di una interlocuzione delicata e seria da parte del commissario Legnini che, da casamicciolese adottato, è riuscito a mettere la parola fine ad una storia che andava avanti da troppo tempo e che è stata il sogno e l’incubo di molti.Le “finalità” dell’avviso pubblico, dopo una lunga introduzione che mette in chiaro lo sviluppo della normativa relativa al post sisma di Ischia a partire dall’art. 17, comma 3, del decreto-legge n. 109 del 2018 fino all’ordinanza commissariale n. 17 del 31 maggio 2022, chiariscono che “l’ordinanza commissariale n. 17 del 31 maggio 2022, recante «Misure per la semplificazione e l’accelerazione degli interventi per la ricostruzione privata degli immobili danneggiati dal sisma del 2017 nei Comuni dell’isola di Ischia», stabilisce, all’art. 1 comma 1, che tale attività ricostruttiva sia ispirata, tra l’altro, ai principi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di ecosostenibilità degli interventi, di “incremento zero” delle volumetrie e delle superfici, di riduzione dei consumi energetici, nonché di contestuale risanamento dei danni provocati dal sisma. E ancora “alla luce di tale cornice normativa, si ritiene opportuno, nell’ottica di una più celere azione amministrativa, realizzata anche attraverso la razionalizzazione e l’ottimizzazione di tempi e procedure, acquisire sin d’ora – nelle more dell’adozione, da parte della Regione, del Piano di ricostruzione ex art 24 bis D.L. n. 109/2018, recante l’individuazione delle aree destinate alla eventuale delocalizzazione di immobili colpiti dagli eventi calamitosi di cui sopra – un aggiornato quadro conoscitivo di eventuali compendi immobiliari, in particolare dismessi e/o inagibili, da utilizzare a tale scopo, onde attuare i predetti principi della ricostruzione “a incremento zero”, di “non consumo del suolo” e di rigenerazione urbana”.

Alla luce di ciò, l’avviso del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell’isola d’Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 va nella direzione, appunto, di “acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti pubblici o privati al fine di reperire proposte di alienazione di compendi immobiliari da destinare all’attuazione dei piani di delocalizzazione di cui all’art 17 co 3 del DL 109/2018”.L’acquisizione delle manifestazioni di interesse è destinata alla realizzazione degli obiettivi di seguito declinati: a) in attuazione dei principi di derivazione nazionale e comunitaria di rigenerazione urbana, garantire il rispetto del principio della ricostruzione a “incremento zero” di nuove volumetrie e superfici, da attuarsi, anche in un’ottica di compensazione con la demolizione di immobili danneggiati e non recuperabili in considerazione del rischio sismico o idrogeologico (art. 1 ordinanza commissariale n. 17/2022), favorendo la rifunzionalizzazione e la rigenerazione di aree e immobili esistenti; b) stimolare un processo di recupero del patrimonio immobiliare dismesso, ad un tempo incrementando la qualità ambientale e contrastando il degrado urbanistico-edilizio e sociale; c) attuare una ricostruzione unitaria e omogenea del territorio, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana adottando le necessarie direttive attuative (art. 17, comma 3, D.L. n. 109/2018 convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130); d) favorire procedimenti partecipati nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed economicità.Fabrizia Paternò in qualità di “proprietario unico”, ovvero Soprintendente del Pio Monte della Misericordia e del compendio immobiliare Pio Monte, ha firmato il “modello B” e ha completato la partecipazione all’avviso pubblico.Una manifestazione di interesse significativo e che segna la parola fine al degrado di sempre e ai sogni di gloria altrui.

Con la manifestazione di interesse, ovvero con la volontà di vendere, si avvia il nuovo futuro di Casamicciola e del Pio Monte. Alle ore 23:59 del 20 maggio 2023 scadranno i termini dell’avviso pubblico e dal 21 maggio la nuova storia di Casamicciola potrà avere avvio e sarà possibile anche grazie al Commissario Legnini. È evidente che la scelta dell’Ente Pio Monte di cambiare rotta è figlia della sua interlocuzione e anche delle difficoltà del paese che, di certo, non è pronto, al giorno d’oggi, ad accogliere investimenti. Il Pio Monte diventa pubblico senza forzature, senza elaborazioni mentali e senza altre strumentalizzazioni. Finalmente.Cosa ne sarà del Pio Monte? Cosa ne sarà del Complesso che abbiamo sul corso di Casamicciola? Cosa ne sarà del futuro di Casamicciola collegato a questa “alienazione”? Sarà un futuro diverso, nuovo e, soprattutto, PUBBLICO.