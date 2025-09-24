Pio Monte, la sentenza pagata con le “cassette di sicurezza” di GiBì Castagna

Per chiudere definitivamente l’affare del Pio Monte della Misericordia, il Comune di Casamicciola Terme ha dovuto onorare anche un vecchio debito: quello derivante da una sentenza della Corte di Appello di Napoli, risalente al 2004, che aveva condannato l’ente al pagamento di 1 milione e 680 mila euro in favore del Pio Monte per una vicenda di esproprio mal gestita. Una pendenza rimasta sospesa per anni, e che oggi è stata liquidata contestualmente all’acquisizione del complesso immobiliare.

Quello che colpisce, però, non è tanto il pagamento in sé, quanto il fatto che il Comune abbia potuto affrontarlo senza scossoni. Questo perché le somme necessarie erano già state accantonate nel corso degli anni grazie a una strategia precisa dell’allora sindaco Giovan Battista Castagna.

I documenti contabili mostrano infatti come, dal 2014 al 2023, siano stati impegnati progressivamente i fondi destinati a coprire quel debito. Si parte con 336 mila euro nel 2014 (impegno n. 1026), seguiti da una lunga serie di stanziamenti da 168 mila euro ciascuno: nel 2015, nel 2016, nel 2017, nel 2019, nel 2020, nel 2021, nel 2022 e infine nel 2023. In totale, 1,68 milioni di euro messi da parte con pazienza e continuità, nonostante i bilanci comunali fossero costantemente sotto pressione.

Oggi quelle risorse, conservate come in una cassaforte, consentono al Comune di pagare quanto dovuto al Pio Monte senza dover intaccare altri capitoli di spesa e senza generare squilibri di cassa. È un aspetto non secondario, perché permette di completare senza intoppi l’acquisizione del complesso immobiliare, passata definitivamente nelle mani pubbliche per 4,5 milioni di euro più oneri.

La doppia operazione – il pagamento della sentenza e la compravendita dell’immobile – chiude un capitolo lungo e complesso nei rapporti tra Casamicciola e il Pio Monte della Misericordia. Ma soprattutto mette in luce un dettaglio politico e amministrativo che rischiava di restare nell’ombra: senza gli accantonamenti predisposti anni fa dall’ex sindaco Castagna, oggi l’operazione sarebbe stata molto più complicata.