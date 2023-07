Pio Monte. Giosi Ferrandino: “Finita l’era delle fantasie, ora si fanno i fatti”

“Con la firma del preliminare di accordo per la cessione del complesso del Pio Monte della Misericordia si è scritto un atto storico per Casamicciola Terme e si inizia a sanare una ferita aperta da 50 anni” ha dichiarato il sindaco di Casamicciola Giosi Ferrandino a proposito dell’accordo che permetterà al comune di acquisire il complesso che sorge al centro del paese e che da circa mezzo secolo giace in rovina.

“Dopo tante ipotesi, spesso fantasiose, grazie alla collaborazione con il Commissariato alla Ricostruzione passiamo finalmente ai fatti acquisendo un patrimonio che ci permetterà di dare una casa a chi l’ha persa per il sisma o la frana e per ospitare attività utili al rilancio turistico di Casamicciola. Recupereremo un grande complesso storico restituendogli decoro, utilità e dignità e dando il via anche alla futura rinascita delle terme del Gurgitello. Un pezzo alla volta ed un passo al giorno Casamicciola torna a vivere e presto a risplendere, l’obiettivo della nostra amministrazione”