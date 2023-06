Pio Monte della Misericordia, vertice con il Commissario e il Comune di Casamicciola

Il Commissario Straordinario per la ricostruzione a Ischia, Giovanni Legnini, e il vice-Sindaco di Casamicciola, Antonio Carotenuto, hanno incontrato oggi la Sovrintendente e il vice-Sovrintendente del Pio Monte della Misericordia, Fabrizia Paternò e Carlo Sersale, facendo seguito alla manifestazione di interesse formulata dall’Ente, in risposta all’invito pubblico emanato dal Commissario il 30 marzo scorso ed il cui termine è scaduto il 20 maggio.

Subito dopo un sopralluogo sulle aree colpite dalla frana, si è svolta una riunione presso la sede della Struttura commissariale a Ischia Porto, al termine della quale è stata espressa la comune volontà di definire un accordo fra Commissario, Comune e Pio Monte della Misericordia per individuare ed auspicabilmente concretizzare il percorso per il trasferimento all’Amministrazione di un patrimonio immobiliare di fondamentale importanza per il rilancio del Comune, da destinare alle delocalizzazioni degli immobili danneggiati dal terremoto e a nuove funzioni pubbliche. I vertici del Pio Monte hanno anche annunciato la loro disponibilità a investire sull’isola parte dei proventi della vendita, riqualificando le antiche terme di Casamicciola del Gurgitello.

“È stato un incontro molto importante e desidero, per questo, ringraziare i vertici del Pio Monte della Misericordia – ha commentato il Commissario Legnini – Si tratta di un’operazione di fondamentale rilevanza, condivisa con la nuova amministrazione comunale, per il recupero dopo decenni di abbandono, del prezioso e storico complesso immobiliare e dare un ulteriore impulso alla ricostruzione post-sisma e alla rigenerazione urbana di Casamicciola”.