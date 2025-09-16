martedì, Settembre 16, 2025
Pio Monte della Misericordia, domani la conferenza stampa per l'acquisizione

Redazione Web
Redazione Web
Mercoledì 17 settembre 2025, alle ore 14, nella Sala Consiglio del Comune di Casamicciola Terme verrà firmato l’atto con cui il complesso del Pio Monte della Misericordia entrerà ufficialmente a far parte del patrimonio comunale.

L’edificio, rimasto in stato di abbandono per oltre cinquant’anni, sarà al centro di un progetto che prevede interventi di ricostruzione e delocalizzazione, con l’obiettivo di restituire spazi pubblici e servizi alla comunità. Il piano comprende la realizzazione di nuove scuole, abitazioni per le famiglie costrette a lasciare le zone più esposte e un centro dedicato al mare, alle acque e al termalismo.

Alla conferenza stampa prenderanno parte il sindaco di Casamicciola Terme, Giosi Ferrandino, il commissario straordinario per la ricostruzione sull’isola d’Ischia, Giovanni Legnini, e la soprintendente del Pio Monte della Misericordia, Fabrizia Paternò, che illustreranno i contenuti dell’acquisizione e i successivi passaggi amministrativi.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

