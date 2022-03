Pio Monte, a passi veloci per il sogno PNRR da 66 milioni di euro | #pnrrischia

Ida Trofa | Si comunica l’ammissione alla fase concertativa della proposta progettuale del Vs. Comune, acquisita al protocollo generale dell’Ente col n. RU 18757 del 09/02/2022” giunge, così, in una nota al protocollo del Capricho il primo riscontro positivo per il sogno PNRR con la raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei Comuni della Città Metropolitana di Napoli, finalizzata alla selezione di proposte progettuali da inserire nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 5.

Ammessa alla fase concertativa la proposta di recupero da 66 milioni di euro per il vecchio Complesso del Pio Monte. Ora comincia la parte più difficile.

A darne notizia il dirigente metropolitano Ing. Pasquale Gaudino, a seguito della conclusione delle attività della Commissione Tecnica designata: “Conclusi i lavori della Commissione, la Città Metropolitana di Napoli provvederà, mediante il Responsabile del Procedimento, alla comunicazione a mezzo PEC degli esiti della valutazione della Commissione stessa ai soli Comuni (singoli o in Forma Associativa tra Comuni) la cui Proposta Progettuale sia stata valutata positivamente ed ammessa alla fase concertativa successiva”.

Oggi (venerdì 18, ndr) ci sarà l’avvio della fase concertativa con un incontro telematico a partire dalle 9:30. Incontro a cui prenderà parte la cosiddetta zona due, denominata Flegrea-Giuglianese, della quale fanno parte i comuni ammessi alla fase concertativa, considerate le intervenute conclusioni e i comuni non candidati. Tra questi Procida, Casamicciola Terme, Barano d’Ischia, Serrara Fontana, Lacco Ameno e Forio.

Con l’attivazione della “fase concertativa” dovranno specificatamente essere definiti i “Piani Urbani Integrati” da trasmettere al Ministero, in un’ottica di concertazione e co-progettazione con i Comuni interessati.

Tutto anche a seguito di interlocuzioni con gli organi ministeriali competenti.

Detta ammissione non dà alcun diritto alla inclusione della proposta nel Piano Urbano Integrato che invece deriverà dalla conclusione della fase concertativa, attivata dall’Amministrazione nei modi che riterrà più opportuni, anche a seguito delle dovute interlocuzioni col Ministero.

Non è di certo l’obiettivo finale, ma una possibile buona notizia che apre ad un diverso ventaglio di ipotesi.

CASTAGNA: “SOGNO PNRR”

“L’iter ha avuto inizio da una delibera di giunta municipale, la n. 32, votata lo scorso 28 febbraio e che aveva ad oggetto “Proposte progettuali dei Comuni del- le zone omogenee della Città Metropolitana a valere sulla misura Piani Urbani Integrati. Investimento 2.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con l’approvazione in linea tecnica del progetto definitivo Rigenerazione Urbana e Restauro del Complesso Monumentale Pio Monte della Misericordia” ci spiega il sindaco Castagna che quasi non sta nella pelle per un’ammissione, alla quale, in fondo, neppure lui credeva più di tanto.

“Lavoreremo e saremo concentrati per cogliere tutte le opportunità possibili. L’utilizzo del “progetto Pio Monte” da parte del Comune ci è stato concesso dall’Ente Morale e sarà vincolato all’effettiva ammissione a finanziamento da parte della Città Metropolitana. Resta inteso che una volta accertato il finanziamento si stipulerà opportuna convenzione tra le parti per definire gli accordi programmatici anche con la nuova Governatrice Patrizia Paternò di San Nicola che ho sentito proprio stamane (ieri per chi legge, ndr). Resta inteso che ora la palla passa al Ministero competente con il quale ci confronteremo coordinando il da farsi. Adesso si tratta veramente di entrare nel vivo dell’operazione per capire se appunto ci sta la possibilità di attingere al finanziamento, portando ad una soluzione definitiva di quello che noi rappresenta un problema annoso”.

Parla di situazione embrionale il sindaco Castagna a cui chiediamo se il comune ha o avrà, la struttura tecnica adatta per gestire il progetto PNRR, un’impresa che sembra anche più grande di noi.

È chiaro che sono problematiche serie che dovranno essere affrontate con metodo quando la linea progettuale sarà chiarita. Adesso stiamo in una situazione embrionale e il primo step l’abbiamo superato. Siamo tutti contenti. È una cosa che effettivamente avevamo proposto come un sogno ed è andata bene. Questo ci fa piacere perché, comunque, rappresenta un ragionamento in più che ci viene concesso. È la possibilità ulteriore per dare risposte al territorio. Tutte le problematiche così come da lei con il suo giornale elencate – chiosa Castagna – sono questioni che effettivamente dobbiamo necessariamente affrontare nel giusto modo. Come dovranno farlo altre realtà. Ripeto, non si tratta di un qualche cosa di poco conto, anzi, è un qualche cosa di veramente importante, dove la prudenza non è mai troppa e dove si riversa anche poi tutta l’attenzione dell’amministrazione”.