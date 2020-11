PINOCCHI comunali. Il sindaco, il segretario, il dirigente del 5° settore e quello del 6 servizio hanno mentito ai consiglieri comunali e ai cittadini del comune di Ischia!

Gateano Di Meglio | Il sindaco Vincenzo Ferrandino, il segretario Francesco Ciampi, il dirigente del 5 settore Consiglia Baldino e quello del 6 servizio, Francesco Fermo hanno mentito ai consiglieri comunali del gruppo per Ischia e ai cittadini del comune di Ischia.

Una bugia meschina e scritta nero su bianco che è la cifra narrativa della qualità di questa amministrazione comunale. Una bugia, così infantile e senza senso che ci lascia con senza parole.

Una bugia che amareggia soprattutto per il periodo storico in cui viviamo. Siamo alle prese con un periodo triste, in cui abbiamo bisogno di trasparenza e di schiettezza amministrativa e, invece, siamo spettatori delle bugie. Bugie da veri e propri pinocchi!

Sulla qualità amministrativa di Enzo Ferrandino non devo aggiungere più nulla soprattutto perché, dopo essere arrivato al fondo ho anche iniziato a scavare. Ora è inutile.

Ma per raccontarvi la bugia della pineta dei pinocchi comunali ecco la storia scritta nero su bianco da sindaco, segretario e responsabili di servizio. Le foto sopra, raccontato la verità di febbraio 2020, prima del lockdown e di ieri, 12 novembre 2020.

Ai lettori e agli elettori del comune di Ischia l’ardua sentenza.

Il 12 ottobre i consiglieri comunali del “Gruppo per Ischia” scrivono al sindaco Enzo Ferrandino in merito alla “Chiusura alla pubblica fruizione della pineta denominata “degli atleti”.»

L’11 novembre, il giorno prima della scadenza dei classici 30 giorni, il sindaco e il segretario (che si abbassano a questo livello, inviare la risposta all’ultimo giorno possibile2 scrivono “Trasmissione risposta scritta all’interrogazione del 12/10/2020, pervenuta con prot. n. 39.017del 13.10.2020. In riferimento all’interrogazione in oggetto, si trasmette la nota prot. n:43588 dell’11.11.2020 a firma dei Responsabili di servizio 5 e 6. Ischia, 11.11.2020”.

Leggiamo, insieme, la nota firmata il 10 novembre da Consiglia Baldino e Franco Fermo.

«Al sindaco, al Segretario generale

OGGETTO: Chiusura alla pubblica fruizione della pineta denominata “degli atleti”. Risposta scritta all’interrogazione del 11/10/2020 pervenuta con pro. 11.92.017 del 13/10/2020.

In riscontro alla Vs. Interrogazione in oggetto, pervenuta con prot. n. 39.017 del 12.10.2020, si rappresenta quanto segue. Le pinete comunali sono state chiuse in ottemperanza dell’Ordinanza n. 13 del 12.03.2020 e successivi provvedimenti prorogatori emanati dall’Amministrazione Regionale per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19, che hanno ordinato “il divieto di frequentare parchi urbani e ville comunali, rimettendo ai soggetti competenti la chiusura d eventuali porte o varchi di accesso”.

Al termine del periodo di lockdown si è provveduto alla riapertura di tutte le pinete comunali, ad eccezione della pineta denominata “degli Atleti” in quanto erano in corso di esecuzione le opere affidate per la realizzazione della pista ciclabile ed erano in fase di attivazione le misure di manutenzione e di igiene a salvaguardia della sicurezza e della salubrità della pineta e dei luoghi circostanti, relative ai lavori di: “Ripiantumazione e incremento del verde nei parchi pubblici del Comune di Ischia”, che interessano anche la pineta detta “degli Atleti” con interventi di manutenzione straordinaria, di pulizia, di bonifica, potatura, eradicazione delle ceppaie di alberi morti, di ripiantumazione, ripristino di muretti ed aiuole, al fine di reintegrare parte del patrimonio “verde”.

Le pinete pubbliche sono quotidianamente interessate da vari interventi di manutenzione, consistenti nello sfalcio dei prati, nella rimozione delle erbacce infestanti, nella pulizia e messa in sicurezza dei vialetti, nella verifica del funzionamento delle fontanelle, nella pulizia dei bagni pubblici e tanti altri interventi finalizzati a garantire la salubrità dei luoghi e salvaguardare la sicurezza dei fruitori.

Il permanere della chiusura della “pineta degli atleti” è necessaria in particolar modo per ragioni di sicurezza, al fine di evitare l’interferenza tra le diverse attività di cantiere e gli utenti fruitori, i quali, in alternativa potranno usufruire degli altri polmoni verdi del Comune di Ischia. Ischia, 10.11.2020.»

Quali lavori si stanno eseguendo? Rileggiamo la motivazione per cui la pineta degli Atleti è chiusa ai fruitori: “Il permanere della chiusura della “pineta degli atleti” è necessaria in particolar modo per ragioni di sicurezza, al fine di evitare l’interferenza tra le diverse attività di cantiere e gli utenti fruitori, i quali, in alternativa potranno usufruire degli altri polmoni verdi del Comune di Ischia”: quale cantiere è attivo nella pineta degli Atleti? Quale area è recintata? Quale sicurezza verrebbe meno se la pineta tornasse nella libera fruizione del cittadini del comune di Ischia. Le foto dimostrano, più di ogni altra cosa, quanto siano mendaci le parole dei responsabili del servizio 5 e 6, del sindaco e del segretario comunale.