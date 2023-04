Pino Taglialatela “spara” sull’arbitro di Ischia-Napoli United: “troppe decisioni fossero errate”

“Non sono abituato a lamentarmi degli arbitraggi, in tutti questi mesi ho sottolineato unicamente quel grandissimo torto subito in occasione della trasferta di Barra contro l’Ercolanese perché dettato da una situazione assurda quanto paradossale a nostro sfavore”.

Il Presidente dell’Ischia Calcio, Pino Taglialatela, a due giorni di distanza dalla partita interna, oltre a “ribadire i complimenti al Napoli United per la vittoria”, sottolinea che “la gara è stata tecnicamente valida, lo spettacolo non è mancato, peccato per gli errori del direttore di gara che purtroppo cambiano il giudizio sulla prestazione dei miei ragazzi. Già durante la gara, ho avuto la sensazione che troppe decisioni fossero errate. Credo sempre nella buona fede degli arbitri, spero in un prosieguo sereno di questo splendido campionato di Eccellenza”.