Pino Taglialatela: “L’Ischia ha bisogno dei suoi tifosi”

Ischia Calcio ancora corsara. La leadership resta inalterata dopo il successo di sabato scorso a Villa Literno. Il Presidente Pino Taglialatela era presente al ‘V. Tavoletta’, così come nell’ultima trasferta di Capri, per stare accanto alla propria squadra. “Innanzitutto mi complimento con lo staff tecnico, i calciatori e coloro che ruotano intorno al gruppo per questa vittoria sì sofferta ma meritata, importantissima sotto tutti i punti di vista”, dice il massimo rappresentante della società gialloblù.

“Vittoria con una doppia rimonta nel corso di una partita messasi subito in salita contro un Villa Literno assai agguerrito. I nostri avversari – prosegue Taglialatela – ci tenevano a fare bella figura contro la prima in classifica, avevano bisogno di punti per la salvezza e sono usciti dal campo a testa alta. A loro vanno fatti i complimenti. Solo con una grande prestazione da parte di tutti, l’Ischia è riuscita a conquistare questi tre punti che ritengo di platino”.

Il presidente dell’Ischia Calcio sottolinea “la grande compattezza e l’unità che regna nel nostro gruppo, iniziando dallo staff tecnico fino al magazziniere. Indistintamente faccio i miei complimenti a tutti per l’impegno profuso e per l’attaccamento dimostrato. Il gruppo – aggiunge Taglialatela – ha compreso che da qui alla fine saranno nove battaglie, che nessuno ci regalerà nulla. Che siano squadre di alta o di bassa classifica, non ci dovrà essere distinzione. Mai abbassare la tensione, dobbiamo giocare a mille fino all’ultima giornata”.

Il Presidente rivolge un pensiero ai tifosi gialloblù che, a causa della inagibilità delle strutture dello stadio di Villa Literno (questo il motivo ufficiale della mancata presenza delle Tv), non hanno potuto sostenere la squadra: “I nostri tifosi svolgeranno un ruolo fondamentale da qui alla fine, spingendo la squadra in casa così come in trasferta. Già domenica al ‘Mazzella’ arriverà una squadra tignosa come l’Atletico Calcio, assolutamente da non sottovalutare. L’Ischia ha bisogno dei suoi tifosi, del loro calore”.