Pini morti al Ciglio e Lacco Ameno pronte le “demolizioni” verdi

Il Comune di Serrara Fontana ha dato il via a un intervento mirato alla manutenzione e all’abbattimento di alcuni pini domestici presenti sul territorio. Con propria determina il responsabile del IV Settore Tecnico e Manutentivo arch. Alessandro Vacca ha proceduto all’affidamento dei lavori alla ditta foriana “Garden Service”.

L’iniziativa nasce da un’approfondita consulenza agronomica affidata al dott. Francesco Mattera, esperto iscritto all’Ordine degli Agronomi della Provincia di Napoli. La perizia tecnica ha purtroppo evidenziato la necessità di abbattere un pino situato nella piazzetta antistante la Chiesa di San Ciro, in località Ciglio, per motivi di sicurezza. Al contempo, il pino ubicato nel Belvedere di Serrara sarà sottoposto a specifici interventi di conservazione, tra cui potatura e trattamenti fitosanitari.

Nell’ambito dello stesso progetto, è prevista anche la fresatura di due ceppaie nella piazzetta della Chiesa di San Ciro e di una ceppaia aggiuntiva nella Piazza IV Novembre in località Fontana. La ditta “Garden Service” eseguirà i lavori per un importo complessivo di 3.904 euro Iva inclusa. L’intervento si inserisce in un più ampio piano di monitoraggio del verde pubblico volto a garantire la sicurezza dei cittadini e a preservare il patrimonio arboreo comunale. A tale scopo il Comune ha commissionato uno studio per censire tutti i pini domestici presenti sul territorio e valutarne lo stato di salute, con particolare attenzione all’infestazione da cocciniglia Toumeyella Parvicornis, un parassita che minaccia seriamente la vegetazione locale.

L’iniziativa rappresenta un passo concreto dell’Amministrazione guidata da Irene Iacono verso una gestione più sostenibile e sicura delle aree verdi pubbliche, con un’attenzione particolare alla prevenzione dei rischi e alla cura del paesaggio urbano.

Qui Lacco Ameno

Il grande pino domestico, radicato sulla porzione nord-est di Piazza Santa Restituta, verrà abbattuto nei prossimi giorni. La decisione, comunicata attraverso l’ordinanza sindacale n. 3 del 12 febbraio 2025, arriva dopo una serie di segnalazioni da parte di cittadini preoccupati per la sicurezza dell’area.

Il maestoso albero, che per anni ha caratterizzato lo spazio pubblico nel cuore del comune di Lacco Ameno, è stato dichiarato pericolante in seguito a un sopralluogo tecnico. La consulenza agronomica, redatta dal dottor Francesco Mattera, ha infatti evidenziato un grave stato di decadimento vegetativo. Secondo il documento, la pianta, ormai definitivamente compromessa, rappresenta un potenziale rischio per la pubblica incolumità e, per questo, va abbattuta.

La piazza, punto di ritrovo per gli abitanti e scenario di numerosi eventi durante l’anno, vedrà presto l’intervento dei tecnici incaricati dal Comune. L’operazione, oltre a rimuovere l’albero pericolante, prevede anche lavori di sistemazione dell’area e, eventualmente, la piantumazione di un nuovo esemplare, in modo da preservare il valore paesaggistico del luogo.

Al senso di dispiacere tra i cittadini, molti dei quali ricordano il pino come parte integrante della piazza. Si contrappone la consapevolezza del rischio e la volontà di mantenere sicura un’area tanto frequentata. Nei prossimi mesi, il Comune valuterà con attenzione quale pianta potrà prendere il posto dell’albero abbattuto, mantenendo viva la tradizione di uno spazio verde che è parte dell’identità di Lacco Ameno.