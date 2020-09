Pineta di Fiaiano (comune di Ischia), cade un albero: tragedia sfiorata

E’ stata una tempesta durata pochi minuti, ma che ha lasciato una lunga scia di danni sul territorio di Barano e, in questo caso, a confine con quello di Ischia e di competenza dell’ente di Via Iasolino.

A Fiaiano (comune di Ischia), lungo la strada che costeggia la pineta, un albero di pino è caduto sulla careggiata pochi istanti dopo il transito di un’auto. Sfiorata la tragedia e fortunatamente solo tanto spavento.

La strada è stata a lungo interrotta prima dell’attesa delle operazioni di rimozione del grosso fusto. A parte l’eccezionale intensità dell’evento meteorologico, sono diverse le criticità che si registrano lungo le strade collinari con alberi che insistono pericolosamente sulle arterie viarie.

Molara, Vatoliere, Fiaiano, Testaccio sono le località in cui si registrano i casi più preoccupanti. Solitamente si tratta di piante di alianto particolarmente fragili, infestanti e che possono raggiungere alcuni metri di altezza.

Purtroppo, come si vede anche in alcune foto, la cura del verde pubblico nel comune di Ischia è lasciato a se stesso e a rischio dei cittadini. Con le allerte meteo e con l’arrivo della stagione autunnale è gravissimo che fino ad ora non si sia provveduto a mettere in sicurezza questa zona pericolosa (in quella Baranese, non si corrono rischi). Ma il comune di Ischia è, come al solito, dedito ad altre priotità: appalti, gestione della clientele, acquisto del consenso e inutili strategie politiche per mantenere equilibri politici. il territorio? Il suo verde? Faccende residuali… in attesa dell’emergenza e di qualche appalto da gestire con affidamento diretto…

