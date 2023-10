Pineta degli atleti, venerdì l’inaugurazione dell’area giochi per bambini e ragazzi

Sarà inaugurata venerdì pomeriggio alle ore 16:00 la nuova area giochi per bambini e ragazzi presso la Pineta degli Atleti. Dopo l’allestimento dell’area fitness, nell’ottica di una rivalutazione degli spazi verdi e delle aree ludiche del territorio, i più piccoli potranno finalmente ritornare a giocare e divertirsi in piena sicurezza. Grazie ad un investimento di 43mila euro finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli e coofinanziato dal comune di Ischia, sono state installate due tipologie di attrezzature.

Innanzitutto una prima area è dedicata ai bambini più piccoli con l’obiettivo di accompagnarli verso la crescita. Si tratta di attrezzature di base per eccellenza, il biglietto per un mondo di gioco sensoriale e creativo con attività per stimolare le abilità cognitive creative e sociali dei bambini.

La seconda area attrae, invece, bambini di tutte le età ed abilità e in alcuni casi anche adulti. La ricca varietà di attività di arrampicata e scalata permette di allenare il senso di equilibrio necessario per gestire molte sfide della quotidianità come concentrarsi o stare seduti. Quando si avventurano nel percorso, i bambini non solo si muovono fisicamente, ma imparano anche importanti abilità sociali e di gruppo, come cooperare e collaborare per completare il percorso. La molteplicità delle sue opzioni di gioco lo rende un’attrezzatura ideale per addestrare mente e corpo.

L’Amministrazione guidata dal sindaco di Ischia Enzo Ferrandino è sempre stata particolarmente sensibile alle esigenze dei bambini e dei ragazzi. La nuova area giochi della Pineta degli Atleti si aggiunge a quelle rinnovate nella Pineta Mirtina, a Piazza degli Eroi, a Campagnano e presso il Parcheggio ex Jolly e via Francesco Buonocore senza dimenticare, tra l’altro, il playground “Petrosino”.

Nel corso dell’inaugurazione, oltre al taglio del nastro, saranno illustrati i dettagli del progetto e i bambini potranno finalmente accedere alla nuova area a loro dedicata con un momento di intrattenimento organizzato per l’occasione. La cittadinanza e in particolare i bambini sono invitati a partecipare. Al termine dell’inaugurazione é in programma anche un incontro con gli organi di stampa.