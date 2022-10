PIGLIATEVELL! Il vescovo e i consultori hanno chiesto ai frati di prendersi la Parrocchia

Gaetano Di Meglio | Per capire bene quello che è successo a Ischia Ponte bisogna leggere gli atti ufficiali. Bisogna sapere come sono andate le cose perché è una vicenda che merita molta attenzione. Qui non si parla più cose dette e cose non dette, qui si parla di cose scritte. E di cose fatte.

Partiamo dalla fine. Il 27 settembre 2022, le date contano, nelle nuove nomine per la Diocesi di Ischia si legge che “Il Vescovo ha trasferito la sede della parrocchia di S. Maria Assunta in Ischia dal Santuario diocesano di S. Giovan Giuseppe della Croce alla Chiesa Conventuale di S. Antonio, nominando Parroco della suddetta Parrocchia il Rev.do P. Mario Lauro ofm. Il Vescovo Gennaro presiederà il rito d’ingresso del nuovo parroco Sabato 8 ottobre 2022. Il Rev.do P. Vincenzo Ponticelli ofm è nominato vicario parrocchiale di S. Maria Assunta in Ischia e Rettore della Chiesa di S. Francesco in Forio. Mons. Pascarella ringrazia il Rev.do Sac. Carlo Candido per i 12 anni di ministero presbiterale che ha svolto quale pastore della parrocchia di S. Maria Assunta in Ischia”.

Una notizia che ha sconvolto molti. Una notizia che ci ha fatto puntare il dito contro i frati e che, soprattutto, ha procurato una ingiusta aggressione popolare nei confronti di P. Mario Lauro. Una vicenda amara che ha messo uomini contro uomini. Una vicenda che, favorita anche dalla nebulosità dei fatti, ha offeso la storia della gente di Ischia Ponte che sia in Padre Mario sia in don Carlo Candido aveva trovato due esempi di fede. Diversi nei modi, nella comunicazione, nell’empatia e nell’affabilità che, però, funzionavano.

Come vi ho raccontato ieri, i Frati della Curia dei Provincia Napoletana del SS. Cuore di Gesù hanno rinunciato ad assumere la guida della parrocchia di S. Maria Assunta.

Una rinuncia che ha rotto i piani del Vescovo Pascarella e che ha esposto alla berlina di molti la credibilità della chiesa che sta a Ischia. Ora, però, viene il bello.

Andiamo avanti con calma. Tra i vari organi della Diocesi di Ischia c’è il collegio dei consultori. Questo collegio, nella nostra Diocesi, è composto dal Sac. Gioacchino Castaldi, dal Sac. Agostino Iovene, dal Sac. Francesco F. Mattera, dal sac. Pasquale Mattera, dal Sac. Gaetano Pugliese e dal sac. Pasquale Trani.

Ora, per ripristinare un po’ di verità, da un corvo di Frattamaggiore, dopo l’articolo che scrissi nei giorni scorsi mi ha scritto e raccontato un po’ di cose che meritano la vostra attenzione.

E’ il 7 aprile quando da Ischia parte una nota per Padre Carlo, da poco nominato Ministro Provinciale dei Frati a firma del Vescovo Pascarella.

“Reverendo Padre Carlo, innanzi tutto esprimo le mie felicitazioni per il nuovo mandato come Ministro Provinciale a cui è stato chiamato” inizia così questa nota molto sintetica che, però, contiene molta verità.

La nota di Pascarella poi, recita: “La richiesta, che le feci a voce in un incontro personale a Ischia, di assumere la responsabilità di una parrocchia della diocesi di Ischia nel territorio di Ischia Ponte l’ho condivisa in due incontri con il collegio dei consultori, ieri 6 aprile ne ho riparlato con i membri del collegio, tutti presenti che si sono detti d’accordo”. Andiamo con calma.

Il Vescovo Pascarella ha CHIESTO al Ministro Provinciale dei Frati di assumere la responsabilità di una parrocchia. È il Vescovo che gli ha voluto dare la parrocchia e non il contrario e proprio la parrocchia dove stava Don Carlo Candido.

La scaltrezza del Vescovo di Pozzuoli, però, si legge nella nota che riporta due dettagli molti interessanti: “La richiesta l’ho condivisa in due incontri con il collegio dei consultori” e ancora “ieri 6 aprile ne ho riparlato con i membri del collegio, tutti presenti che si sono detti d’accordo”.

Se tanto ci dà tanto, Gioacchino Castaldi, Agostino Iovene, Francesco F. Mattera, Pasquale Mattera, Gaetano Pugliese e Pasquale Trani hanno svenduto la Parrocchia di Don Carlo Candido e si sono vendicati del loro “fratello”. Gli hanno fatto pagare l’uscita dai focolarini e, forse, anche il successo che riscuoteva. Come dice Ciro “il Barbiere” di Lacco Ameno: l’invidia porta all’omicidio.

Ora la vicenda è più chiara. Ora è tutto più lineare e si capisce anche l’epilogo.

Pascarella chiede oralmente ai frati di assumere la responsabilità di una parrocchia, poi gli chiede di confermare la loro adesione in maniera ufficiale, loro lo comunicano seguendo il loro iter e si scatena la guerra. Una guerra che va avanti tutto il mese di agosto in maniera silenziosa tranne le cronache puntuali e precise di questo giornale e scoppia il 27 settembre in tutta la sua forza. Pianti, disperazioni, accuse, infamie: un mercato di becchi che non fa onore a nessuno.

Sembra tutto più assurdo perché, leggendo la nota di Pascarella, si scopre che avrebbero dovuto “definire nei dettagli i confini della Parrocchia della Cattedrale (un piccolo territorio) certamente sarà a voi affidato il culto a San Giovan Giuseppe della Croce”. La parrocchia della Cattedrale, un piccolo territorio, capito?

“Ora le chiedo ufficialmente la vostra disponibilità – si legge chiaramente nella nota di Pascarella – ad accettare questa richiesta sapendo che avrete a breve il capitolo provinciale. Sperando chela domanda sia accolta seguirà una piccola commissione in cui sarà anche uno di voi per vedere insieme alla nostra gente”

Ora è tutto chiaro. Ora è tutto limpido. Ora sappiamo a chi chiedere conto di questa situazione imbarazzante e scandalosa. Ora sappiamo chi ha consigliato Pascarella a spostare Carlo Candido e a precipitare la parrocchia più popolosa, attiva e in forma di tutta la Diocesi.

Un affronto alla storia della chiesa di Ischia che resterà nella storia di questa Diocesi che, forse, si avvia a scrivere le sue ultime pagine. E che, forse, considerando questi uomini, sembra che meriti la parola fine.