Pietro Monti: “Sto perdendo tutti per la seconda volta”: la frana di Casamicciola e il dolore che non si archivia

Mentre la Procura della Repubblica di Napoli chiede l’archiviazione dell’inchiesta per la frana di Casamicciola del 26 novembre 2022 – che costò la vita a dodici persone – tra i familiari delle vittime cresce la rabbia. Il provvedimento, già notificato agli avvocati delle parti offese, apre una nuova ferita in una comunità che non ha mai smesso di convivere con la perdita, il silenzio e la solitudine.

A parlare oggi è Pietro Monti, uno che in quella notte ha perso tutto: fratello, cognata, nipoti. La sua dichiarazione, consegnata per intero alla stampa, è un grido che non chiede vendetta, ma verità, memoria e giustizia.

“Quando io sono nato mio fratello aveva 8 anni. Per me è stato più un padre che un fratello maggiore almeno fino a quando ho compiuto vent’anni… Ricordo ancora il giorno che uscì per sempre dalla casa in cui siamo nati e cresciuti, io avevo 13 anni e non dimenticherò mai le notti in bianco perché lui non era accanto a me. Poi a 14 anni la gioia di diventare zio per la prima volta! Quanto erano belli i miei nipoti e poi c’era Mariateresa, la più piccola… era un angioletto, talmente buona che mio figlio più piccolo di tre anni le faceva le sevizie tirandole quei meravigliosi capelli, ma lei nulla, non osava nemmeno arrabbiarsi perché diceva che il cuginetto era piccolo e che non capiva ancora”.

“Valentina mi ha cresciuto. Quando è diventata la fidanzata di mio fratello – continua Pietro – io ero un bimbo di 6 o 7 anni. Quanto vi ho amato! Poi, durante una terribile notte, sono stati spazzati via insieme ad ogni cosa che avevano! Di tutti loro non mi resta nulla se non i belli ricordi!”

Pietro non nascondere l’amarezza: “Adesso che tutto quello che è successo rischia di essere archiviato senza nessun responsabile, sto perdendo tutti per la seconda volta! Non auguro a nessuno un funerale per cinque in una sola volta! Non auguro a nessuno di vivere con il dolore che ho io! Non auguro a nessuno di vivere tutti i giorni il dolore dei miei genitori che ormai a stento sopravvivono!”

“Tutto quello che ci resta è la speranza che la loro morte non sia stata vana e che si comprenda che con le dovute manutenzioni tutto questo si sarebbe potuto evitare! Assumetevi le vostre responsabilità! Chiediamo solo giustizia e nulla di più. Chiediamo che le istituzioni non ci abbandonino e ci aiutino ad arrivare ai responsabili di tutto ciò!!! Siamo pronti a tutto – conclude -, non arretreremo di un centimetro, morirò con la consapevolezza di aver tentato ogni strada per arrivare alla verità!”

Nel vuoto creato dall’archiviazione, questa voce si unisce a quelle già espresse da altri parenti delle vittime. In molti non erano stati neanche informati formalmente della decisione. Alcuni hanno appreso la notizia da una telefonata. Tutti chiedono una cosa sola: che nessun altro debba mai più vivere questo dolore. Mentre si avvicina la scadenza dei venti giorni per l’eventuale opposizione al provvedimento, resta nell’aria la riflessione che pesa più del fango caduto quel giorno: si può archiviare la morte di dodici persone.