Mercoledì scorso, due giorni prima di lasciarci, Pietro Greco aveva tenuto per gli studenti del corso di Divulgazione naturalistica presso l’Universita di Padova, una lezione bellissima sulla comunicazione della scienza. Aveva tratteggiato la sua storia professionale, dall’inizio – come chimico – fino al desiderio di comunicare la scienza. Qui il suo intervento, in forma integrale.