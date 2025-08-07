Pierfrancesco porta Ischia e il coniglio all’ischitana a La7: spettacolo di cucina e bellezza con la Cucinotta

La stagione de L’ingrediente perfetto – A tu per tu, il format del sabato mattina di La7 condotto da Maria Grazia Cucinotta, si è chiusa sabato 26 luglio con una puntata speciale che ha reso omaggio a uno dei luoghi più suggestivi e identitari del Mediterraneo: Ischia.

Il programma si è chiuso proprio dalla Riva Destra del porto di Ischia, storica passeggiata affacciata sul mare, cuore della movida estiva e dell’accoglienza gastronomica dell’isola. A fare da “Cicerone” c’erano Pierfrancesco Di Meglio e gli amici della Trattoriva, ristorante simbolo della tradizione ischitana fondato dal patron Agostino, punto di riferimento per residenti e turisti da generazioni.

Pierfrancesco ha salutato Maria Grazia con parole che sanno di orgoglio e radici: “Buongiorno Mariagrazia, e benvenuta a Ischia, l’isola più grande del Golfo di Napoli e una delle mete più amate e rinomate del Mediterraneo.” Un’isola verde, rigogliosa, dominata da colline coltivate a vigneti e punteggiata da spiagge sabbiose, ma soprattutto custodita dal Castello Aragonese, maestosa fortezza che emerge da un isolotto vulcanico e racconta oltre due millenni di storia.

Il porto, un tempo lago vulcanico trasformato in approdo nel XIX secolo, è oggi un punto d’incontro vivace e affascinante, centro pulsante del turismo isolano. Eppure, Ischia non è solo natura e scorci mozzafiato: è anche cucina, sapienza popolare e cultura del gusto.

Di Meglio ha accompagnato la Cucinotta alla scoperta del piatto simbolo della cucina isolana: il coniglio all’ischitana: “Oggi cucineremo insieme il coniglio all’ischitana, come vuole la tradizione”, ha spiegato. Una preparazione che si tramanda da generazioni, figlia della cucina contadina, fondata su ingredienti semplici e tecniche lente. In un tegame di terracotta si rosola una testa d’aglio in olio extravergine d’oliva; poi si aggiungono i pezzi di coniglio – tranne il fegato, che entra solo successivamente – e si lascia “arruscare”, cioè dorare bene, fino a formare una crosticina croccante. A seguire, vino bianco per sfumare e un profumo intenso di timo e basilico per completare il piatto.

La sequenza non è stata solo gastronomica, ma anche narrativa: in pochi minuti, tra immagini, gesti e parole, Ischia è apparsa per quello che è davvero – non solo una meta da cartolina, ma un luogo dell’anima, dove ogni piatto racconta una storia e ogni ingrediente ha radici profonde. Un esempio perfetto di promozione turistica autentica, capace di valorizzare l’identità locale senza artifici.

Dopo il racconto ischitano, la trasmissione si è spostata in studio, dove Maria Grazia Cucinotta ha accolto la scrittrice e sceneggiatrice Anna Pavignano. Nota per il suo sodalizio con Massimo Troisi, Pavignano ha presentato il romanzo Come sale sulla pelle, un’opera delicata e intensa, mentre in cucina prendeva forma una crema di piselli impreziosita dalla melanzana rossa di Rotonda DOP, raro ortaggio lucano simbolo di biodiversità.

Nel corso della puntata è intervenuto anche il troticoltore Roberto Rossi, con una personale rilettura della Caesar Salad preparata con la trota, che ha aperto una riflessione sul pesce d’acqua dolce e sull’importanza di riscoprire una cucina sostenibile. I “Diari del Gusto” hanno invece raccontato il caffè come rito globale e culturale, mentre lo chef Flavio Biondo ha illustrato le migliori tecniche di cottura per esaltare la carne, dimostrando ancora una volta come la semplicità ben eseguita sia spesso il vero ingrediente perfetto.

La puntata si è conclusa con una seconda escursione fuori dallo studio: destinazione Galatina, nel cuore del Salento, città barocca che unisce arte, spiritualità e sapori forti. Ma è stato il ritorno visivo a Ischia, con le sue luci calde e le immagini del Castello che si staglia sul mare al tramonto, a chiudere idealmente il cerchio.

La stagione del programma si è chiusa così, con le stupende immagini dell’isola d’Ischia. Maria Grazia Cucinotta si è regalata una chiusura in tutta bellezza, scegliendo di salutare il pubblico in uno dei luoghi più poetici e profondi del panorama italiano, dove gusto, natura e identità convivono in perfetta armonia.