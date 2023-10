Pichetto “Non siamo preoccupati per il rating ma attenti ai tassi”

TORINO (ITALPRESS) – “Prima leggiamolo. Preoccupati non siamo, dobbiamo essere attenti, perchè sappiamo bene che i mercati internazionali sono un termometro, un indicatore delle condizioni in cui siamo e in questo momento gli spread viaggiano sui 200 punti”. Così Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in merito all’aggiornamento di S&P del rating dell’Italia atteso per stasera.

“Quello su cui dobbiamo fare attenzione è la parte dei tassi perchè l’inflazione, il venir meno da parte delle Bce, degli acquisti, ha generato che i tassi siano saliti, e per chi ha tanto debito storico come l’Italia, che sfiora i 3.000 miliardi, i tassi pesano sul bilancio dello Stato”, conclude.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma –