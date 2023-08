“Piccoli Volontari Crescono”: come salvare il mondo un passo alla volta

Se è vero che “non tutti gli eroi indossano un mantello”, quello che oggi vi raccontiamo è la storia di tanti piccoli “eroi” che indossano un gilet arancio e che hanno un cuore grande e una innata voglia di imparare e di mettersi in gioco per il prossimo e per il bene della comunità.

Insieme a Mercede Fiorentino, vi raccontiamo la bella esperienza che il gruppo dei “Piccoli Volontari Crescono” sta portando avanti in questi mesi. Con il gilet arancione e cappellino, i giovanissimi volontari, guidati da Mercede e da Rosa Iacono, sono impegnati in tante attività alla scoperta della Natura, della Storia e dei luoghi della nostra isola, tanti appuntamenti che arricchiscono il loro bagaglio culturale e la loro preparazione, fornendo strumenti ineguagliabili per imparare ad amare, davvero, il nostro territorio.

Una splendida iniziativa, che ha il sapore dell’inclusione, del fantastico, del bello. I ragazzi, da piccolissimi, vengono introdotti in una delle attività più belle che ci possa essere, quella di donarsi agli altri.

“Il nostro gruppo, che si chiama “Piccoli Volontari Crescono” – ci racconta Mercede Fiorentino – svolge attività in collaborazione con l’Associazione Disabili Isola di Ischia, nata nel 1987, e della Croce Rosa, nata nel 1997, entrambe associazioni di volontariato onlus”.

Quando è nato il gruppo dei ragazzi?

“Nel 2019, prima della pandemia che purtroppo, ci ha rallentati nelle iniziative e nelle attività che, però stiamo recuperando a buon ritmo. Questo è un gruppo di bambini di diverse fasce d’età, ad esempio il più piccolo Gioacchino ha solo tre anni, fino ad arrivare a bimbi di undici dodici anni. Poi c’è la fascia quella un po’ più di fanciulli, un po’ più cresciuti, quindi di ragazzi che vanno da un’età compresa tra i 12 ai 17 anche 18 anni. Quindi va a raggruppare quella fascia adolescenziale in cui i ragazzi hanno anche la criticità di vivere il mondo sociale e di introdursi, comunque, in quello che è un contesto di vita”.

Abbiamo visto i giovanissimi volontari impegnati sulle spiagge a raccogliere l’immondizia e a differenziarla, come anche impegnati in attività con la Lega Animali e le Guardie Zoofile di Forio. Sempre felici, sorridenti e attenti a quanto veniva loro spiegato e mostrato anche sotto al solleone, li abbiamo visti impegnati a raccogliere plastiche, a gettare i rifiuti nel modo corretto e a fare tante domande agli addetti, per saperne di più, imparando facendo.

Quali sono,quindi, le attività che state portando avanti in questi giorni?

“Noi, come associazioni, ci preoccupiamo di far vivere ai bimbi diverse esperienze in campi diversi. Ad esempio siamo stati impegnati nella pulizia delle spiagge, abbiamo collaborato con l’associazione Plastic Free con Paolo Morgera. Ma anche con altre realtà isolane, belle realtà associazionistiche, come la Legambiente e la Lega Animali, senza dimenticare l’AMP Regno di Nettuno.

Per noi è importante far vivere ai bambini l’aspetto sociale a 360 gradi e quindi avere modo di condividere e vivere le varie esperienze e imparano a collaborare con le altre associazioni in un continuo scambio di idee e di punti di vista”.

I Piccoli Volontari Crescono sono una forza della natura, hanno una carica e una energia contagiosa. I loro occhi sono curiosi e pieni di entusiasmo, come anche il loro cuore e la loro voglia di scoperta e di conoscenza è tra gli aspetti più belli da sottolineare.

Non potevamo, quindi, non porre una specifica domanda ad una piccola volontaria che ci ha risposto in un modo disarmante, come solo i bambini sanno fare.

Quale è la cosa più bella che ha fatto?

“Salvare il mondo raccogliendo la plastica. Così la terra può vivere felice senza la plastica. Ed anche l’esperienza con i cuccioli” ci risponde una piccola volontaria con un sorriso grande e sincero.

Ed è questa una delle immagini che caratterizza e sintetizza questa splendida realtà associazionistica. I “Piccoli Volontari Crescono” sono l’esempio di quanto sia puro e vitale il volontariato, e di come contribuisca a formare i cittadini del futuro in modo sano e condiviso.

Di certo le attività dei Piccoli Volontari Crescono non terminano qui e sono ancora tanti gli appuntamenti che porteranno i piccoli a interfacciarsi con alte realtà isolane, il tutto sempre sotto la guida, attenta e amorevole, di Mercede, dell’ADI e della Croce Rosa.