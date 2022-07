Picchiati in piazzetta per pochi contanti. Storia di un week end nero

Gaetano Di Meglio | 3 auto dei Carabinieri, altrettante della Polizia e altro personale in borghese e i vigili urbani: sono questi i contorni della notte tra sabato e domenica, tra la Piazzetta San Girolamo e “fuori” all’Ecstasy. Una terra di nessuno che ospita personaggi senza senso e senza un perché della vita e della vacanza che hanno la sola necessità di impiegare il tempo.

Più giù, a Via De Rivaz, un’altra categoria di gente strada. Questa volta più piccoli d’età. Impiegati ad occupare la notte in strada. Occupati a vivere in un modo strano la loro età. Qualsiasi essa sia.

Erano da poco passate le 2, quando ai tavolini del Gatto Bianco, l’altro bar della Piazzetta San Girolamo, ci sono pochi occupanti. Un paio di coppie, un paio di ragazze. Gente normale. Gente che non avresti mai pensato potesse essere così rapace e affamata. Così delinquenti!

Come i tori, alla vista dei… soldi

Il nuovo cameriere, un uomo sulla cinquantina, alla prima sera di lavoro, completa il servizio ad uno dei tavoli e provvede a dare il resto. Non lo avesse mai fatto. Un’operazione facile, normale che, però, si è trasformata nell’inizio della violenta e infame aggressione.

Alla vista dei tanti contanti (circa 1500 euro), gli avventori del tavolo vicino si trasformano. La vista dei soldi fa perdere la concentrazione e il decoro e, senza pensare alla platealità degli eventi, aggrediscono e picchiano con violenza inaudita l’uomo che si trova scaraventato a terra. Calci, pugni e quanto altro possibile pur di rubare i danari tra le mani dell’uomo. Un gesto assurdo da commentare e da capire.

Nel frattempo, Pasquale Di Iorio, il patron del Gatto Bianco (e operatore storico della Piazzetta San Girolamo insieme alla moglie Maria dai tempi del “Grillo”, quasi 40 anni fa!) corre in soccorso del suo collaboratore ma riceva un pungo in pieno volto, cade a terra e riceve una pioggia di calci e pugni di una violenza inaudita.

Mazzate e caos

Gli avventori rubano i danari e scappano. Le loro accompagnatrici, due ragazze, lasciano la ciabatte che indossavano sul posto e scappano veloci insieme agli “animali” con cui erano uscite.

Questa è solo la prima parte della cronaca di un normale sabato notte. L’altra parte, invece, è quella che si è vissuta a Via De Rivaz. Qui orde di giovani senza rispetto e senza educazione hanno reso invivibile la notte e tutta la zona tra schiamazzi, alterchi e altre scene di vita assurda.

In attesa dei dati ufficiali dei Carabinieri di Ischia, circa i controlli del week end, i dati dell’attività della Polizia di Stato parlano chiaro: 96 persone identificate, 36 veicoli controllati, 6 contestazioni per violazione al codice della strada, 1 ritiro patente, 1 fermo amministrativo per mancanza del casco protettivo, 1 perquisizione domiciliare per droga e, soprattutto una intensa attività espletata per identificare i soggetti responsabili aggressione avvenuta al Bar Gatto Bianco.

C’è spazio per fare tante valutazioni, c’è spazio per interrogarci sulla qualità del turismo e su quello che accade durante la notte, ma dobbiamo fare i conti con la società nella quale viviamo e, è brutto dirlo, anche con la zona.