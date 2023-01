Picchia nuovamente la mamma, arrestata 26enne a Ischia. Stamattina il processo per direttissima

I carabinieri di Ischia hanno arrestato una 26enne per l’aggressione a sua madre, una donna di 50 anni. La vittima aveva già denunciato la figlia per maltrattamenti e aggressioni in passato, e aveva ottenuto un divieto di avvicinamento emesso dall’Autorità giudiziaria a novembre e poi gli arresti domiciliari a gennaio. Nonostante questo, la 26enne ha continuato ad aggredire la madre, causandole 10 giorni di prognosi per i pugni e i calci subiti.

Questa mattina si procede per direttissima contro la giovane donna che, a questo punto, è evidente, ha bisogno di supporto e di aiuto oltre che di un domicilio diverso da quello della madre.